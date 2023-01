Wpadka Kidawy-Błońskiej. Mazurek: Docenia pani program PiS

Kidawa-Błońska była dzisiaj gościem Roberta Mazurka w RMF FM. W pewnym momencie dziennikarz zapytał poseł, czemu ludzie w wieku 30-kilku lat mieliby głosować na Platformę Obywatelską.

– Platforma zaproponuje im to, że będą czuli się bezpiecznie. To znaczy będą mieli dostęp do mieszkań, do tanich kredytów – mówiła wciemarszałek Sejmu.

W tym momencie Mazurek stwierdził, że będąc u władzy PO nie wprowadzała takich rozwiązań. – O bardzo przepraszam, był program "mieszaknie plus" – stwierdziła.

Zdziwienia jej odpowiedzią nie krył sam dziennikarz. – Niech się pani nie gniewa, ale "mieszkanie plus" to program PiS-u. Rozumiem, że docenia pani programy PiS-u, ale z nich też nic nie było – stwierdził ze śmiechem.

Polityk następnie sprecyzowała, że mówiąc o "mieszkaniu plus" miała na myśli program "mieszkanie dla młodych". Następnie argumentowała, że program PO działał, gdyż powstawały nowe mieszkania, które ludzie kupowali.

Niewygodne pytania o program

Prowadzący dopytywał następnie wicemarszałek Sejmu o program wyborczy Platformy Obywatelskiej. Rozmowa potoczyła się jednak w zaskakującym kierunku. Polityk stwierdziła, że dziennikarze nie czytają programów wyborczych.

– Jakbyście opublikowali taki program, to ja się nad tym pochylę – zapewnił Mazurek, na co Kidawa-Błońska stwierdziła, że jest pewna, że "nie pochyliłby się". Dziennikarz wówczas zapropnował, że może się założyć. Do finalizacji zakładu jednak nie doszło.

– Odwieczne pytanie "jaki program ma PO?". Proszę zajrzeć na stronę i posłuchać konwencję. Edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo w tym energetyczne, ekologia, finanse – stwierdziła wicemarszałek.

Dopytywana, czy PO u władzy cofnie decyzję likwidującą gimnazja, zapewniła, że do tego nie dojdzie. Jednocześnie zapewniła, że Platforma podniesie nauczycielom pensje.

Kara za wiek emerytalny

W dalszej części rozmowy Mazurek pytał Kidawę-Błońską o głośną ostatnio kwestię wieku emerytalnego. Poseł zapewniła, że Platforma Obywatelska - jeśli tylko wygra jesienne wybory - to nie podniesie wieku emerytalnego.

–Bardzo wyraźnie wczoraj na konferencji prasowej Donald Tusk powiedział, patrząc w oczy wszystkim Polakom: nie wracamy do podnoszenia wieku emerytalnego. Koniec. Kropka- zapewniała polityk Sejmu.

Kidawa-Błońska przyznała następnie, że je partia podniosła wiek emerytalny, nie słuchając opinii Polaków. – Ponieśliśmy za to bardzo surową karę i wyciągnęliśmy z tego wnioski – zapewniła.

Kto wygra wybory? Najnowszy sondaż DoRzeczy.pl

PiS wygrywa, ale nie ma szans stworzyć sejmowej większości – tak wynika z kolei z sondażu Estymator dla DoRzeczy.pl.

Zgodnie z deklaracjami respondentów, najwięcej wskazań zebrało Prawo i Sprawiedliwość / Zjednoczona Prawica. Obóz rządzący otrzymał 36,3 proc. głosów. To więcej o 1 pkt. proc. w porównaniu do naszego ostatniego sondażu z grudnia. Na drugim miejscu znalazła sięKoalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska może liczyć na poparcie rzędu 28,8 proc. Największy rywal PiS stracił od ostatniego sondażu 0,6 pkt proc.

Zobacz pełne wyniki sondażu wraz z podziałem na mandaty.

