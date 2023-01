Po tym pytaniu Leszczyna zamilkła. Niezwykła sytuacja w studiu

Wiceprzewodnicząca PO była gościem Radia ZET, gdzie otrzymała serię pytań od widzów. Część z nich była dość nietypowa. Dla przykładu jeden z obywateli poprosił polityk by odmieniła angielski czasownik "to be".

– Nie, pani redaktor, błagam. Nie, nie będziemy się wygłupiali. To jest naprawdę proste i pewnie wszyscy to wiemy – zapewniała.

Dziennikarka nie kontynuowała tematu, w zamian zadała jednak pytanie o program wyborczy PO.

Długa cisza w studiu

– Jaki macie program dla studentów? – spytała prowadząca rozmowę Beata Lubecka. Po tych słowach w studiu zapadła długa cisza.

W końcu dziennikarka powtórzyła głos. – Pani redaktor, ale ja pani powiedziałam, że nasz program, z którym idziemy do wyborów w 2023 roku, będziemy ogłaszać i mówić, jak się rozpocznie kampania wyborcza – mówił.

– Przecież jakiś jeden pomysł, jeśli macie pomysły, jak pomóc również studentom, można zdradzić – zachęcała Lubecka.

– Mamy program budowy mieszkań na wynajem, który będzie pozwalał młodym ludziom studiować także w innych miastach – odparła wiceszofowa Platforma Obywatelska.

Kto wygra wybory? Najnowszy sondaż DoRzeczy.pl

PiS wygrywa, ale nie ma szans stworzyć sejmowej większości – tak wynika z kolei z sondażu Estymator dla DoRzeczy.pl.

Zgodnie z deklaracjami respondentów, najwięcej wskazań zebrało Prawo i Sprawiedliwość / Zjednoczona Prawica. Obóz rządzący otrzymał 36,3 proc. głosów. To więcej o 1 pkt. proc. w porównaniu do naszego ostatniego sondażu z grudnia. Na drugim miejscu znalazła sięKoalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska może liczyć na poparcie rzędu 28,8 proc. Największy rywal PiS stracił od ostatniego sondażu 0,6 pkt proc.

Zobacz pełne wyniki naszego sondażu wraz z podziałem na mandaty.

