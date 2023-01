Wybuch gazociągu łączącego Litwę z Łotwą

Wideo opublikowane przez litewskiego nadawcę publicznego LRT pokazało pożar szalejący w miejscu wybuchu w powiecie poniewierskim na północy Litwy. Do zdarzenia doszło w piątek ok. godz. 17.

"Na razie nie ma dowodów na celowe działanie"

– Zgodnie ze wstępną oceną nie widzimy dowodów na celowe działania, ale dochodzenie obejmie wszystkie możliwe opcje – powiedział na konferencji prasowej dyrektor generalny operatora gazociągu Amber Grid, Nemunas Biknius.

Dodał, że dopływ gazu został odcięty, a płomienie powinny wkrótce zmaleć na tyle, aby strażacy mogli przystąpić do akcji gaśniczej. Płomienie wznosiły się początkowo na wysokość około 50 metrów w powietrze i można je było zobaczyć z odległości co najmniej 17 km.

"Strażacy w tej chwili nie walczą z ogniem, ponieważ słup gazu jest zbyt wysoki, a wszelkie wysiłki, aby go ugasić, byłyby daremne, po prostu marnowalibyśmy wodę" – powiedział Balciunas. Dodał, że w pobliżu stoją strażacy na wypadek rozprzestrzenienia się ognia.

Nie ma ofiar

Policja przygotowywała się do ewakuacji wioski Valakalia w pobliżu miejsca zdarzenia – poinformowała bałtycka agencja informacyjna BNS. Jednocześnie na razie nie wiadomo o żadnych rannych ani ofiarach śmiertelnych.

Gazociąg, w którym wybuchł pożar, służy do dostarczania surowca do północnej części Litwy oraz do transportu gazu na Łotwę. W grudniu połączenie zostało rozbudowane w ramach projektu ELLI, zwiększającego o 1/3 przepustowość łącza między tymi krajami. Jego system przesyłowy składa się z dwóch równoległych rurociągów. Według wstępnych informacji wybuch nastąpił tylko w jednym z nich, a drugi nie został uszkodzony.