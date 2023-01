Znany aktor ma zostać oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci

Do tragicznych wydarzeń doszło w październiku 2021 r. w stanie Nowy Meksyk – to właśnie tam ekipa kręciła najnowszy film z udziałem Baldwina. Podczas prac na planie westernu "Rust" doszło do dramatycznego wypadku z jego udziałem. Aktor przez przypadek postrzelił dwie osoby – reżysera filmu Joela Souzę oraz Halynę Hutchins, która była członkiem ekipy filmowej, odpowiedzialnym za zdjęcia do produkcji. Operatorka kamery zmarła.

Jak podała stacja BBC, Baldwin oraz Hannah Gutierrez Reed odpowiedzialna za rekwizyty i materiały, których używano na planie westernu "Rust", jeszcze przed końcem miesiąca mają zostać oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci.

Tłumaczenia aktora

W dwa miesiące po wypadku Alec Baldwin udzielił pierwszego wywiadu. Telewizja ABC opublikowała zwiastun.

– W scenariuszu nie było mowy o pociągnięciu za spust – zauważył dziennikarz ABC George Stephanopoulos.

– I spust nie został pociągnięty. Ja tego nie zrobiłem – stwierdził Baldwin w odpowiedzi.

– Nie pociągnąłeś za spust? – dopytywał zaskoczony prowadzący.

– Nie. Nigdy, przenigdy nie skierowałbym w czyjąkolwiek stronę naładowanego pistoletu, ani nie pociągnąłbym za spust – zapewnił. Aktor dodał, że nie ma pojęcia, jak ostra amunicja trafiła na plan filmu.

Na zwiastunie wywiadu było widać, że Baldwin nie panuje nad emocjami i zaczyna płakać w trakcie rozmowy. Aktor podkreślał, że cały czas nie może uwierzyć w to, co się stało, a cała tragedia wydaje mu się nierealna.

Stephanopoulos podkreśla, że w ciągu dwudziestu lat kariery przeprowadził tysiące rozmów, ale ta z Baldwinem była z całą pewnością najbardziej intensywna.

