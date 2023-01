"Na razie nie najlepiej". Nowakowska ma problemy zdrowotne po wypadku na planie

Ida Nowakowska miała wypadek na planie porannego programu TVP2 "Pytania na śniadanie". Prezenterka wpadła na ostrą gałązkę, która ukłuła ją w oko. Współprowadzący program, Tomasz Wolny, próbował ratować koleżankę. Nie obeszło się jednak bez wizyty u okulisty.

Problem okazał się poważny. "Erozja rogówki" – powiadomiła na Instagramie prezenterka. – Oko mnie boli okrutnie, łzawi cały czas, poszliśmy kupić antybiotyki – relacjonuje Ida Nowakowska.

Po pewnym czasie problem z okiem nadal nie minął. Gwiazda "Pytania na śniadanie" musi przyjmować antybiotyk. – A oko na razie niestety nie najlepiej... Ale mam silny antybiotyk, więc wierzę, że niebawem będzie lepiej – przekazała w relacji Nowakowska. Prezenterka podziękowała swoim fanom za wsparcie.

Kiedy Ida Nowakowska wróci do "Pytania na śniadanie"? Planowo ma poprowadzić z Tomaszem Wolnym wydanie we wtorek 31 stycznia, lecz na razie nie potwierdziła swojej obecności w pracy – wskazuje Radio Zet.

Nowakowska wyłamuje się z mody

Ida Nowakowska znana jest ze swojego przywiązania do wiary. Nie wstydzi się mówić o tej kwestii.

Tancerka, która w maju 2021 r. po raz pierwszy została mamą wskazała, że chrzest święty do niej i jej męża bardzo doniosłe wydarzenie. – Jestem osobą bardzo wierzącą, więc tak też chciałabym wychowywać mojego synka. My, jako rodzice, myślimy, jak to będzie wyglądać, chcemy, żeby to było nawet nie tyle poważne, ile by była w tym jakaś symbolika i nasza świadomość, w jaki świat przez sakrament chrztu wprowadzamy nasze dziecko. Dużo na ten temat czytamy. Nie chcemy, by chrzciny były tylko eventem – opowiadała Ida Nowakowska w rozmowie z serwisem Plejada.

