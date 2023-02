Setki zmarłych, tysiące rannych. USA i NATO zapewniają o wsparciu dla Turcji

Według Amerykańskiej Służby Geologicznej (USGS) epicentrum wstrząsów, które nastąpiły o godz. 4.17 czasu lokalnego (2.17 w Polsce) i trwały kilkadziesiąt sekund, znajdowało się na głębokości ok. 18 km w odległości ok. 30 km od tureckiego miasta Gaziantep liczącego ponad 1 mln mieszkańców. Cały czas napływają nowe, zatrważające dane dot. ofiar i rannych. W samej Turcji liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi wzrosła do 912.

Pomoc dla Turcji

Już dziś z Warszawy do Turcji wyleci 76 strażaków i 8 psów z grupy poszukiwawczej.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapewnił o solidarności z sojusznikiem, jakim w ramach Paktu Północnoatlantyckiego jest Turcja. "Jestem w kontakcie z prezydentem Erdoganem i ministrem spraw zagranicznych Turcji. Członkowie NATO organizują wsparcie" –poinformował Stoltenberg.

Wcześniej prezydent USA JOE Biden polecił USAID i innym partnerom rządu federalnego ocenę możliwości reagowania i pomocy dla obszarów najbardziej dotkniętych trzęsieniem ziemi w Turcji i Syrii. Informację tę przekazał doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.

Polscy strażacy ruszą na miejsce tragedii

"Rano dotarły do mnie informacje o tragicznym trzęsieniu ziemi w południowej Turcji. Myślami i modlitwą jestem z rodzinami ofiar. W tych trudnych chwilach Turcja może liczyć na Polskę. Ratownicy z grupy polskiej HUSAR Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej są gotowi, by nieść pomoc w każdej chwili" – zadeklarował w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

Wcześniej szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował, że związku z trzęsieniem ziemi w Turcji i apelem tureckich władz o pomoc zaproponował wysłanie na miejsce ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej HUSAR złożonej z 76 strażaków i 8 psów ratowniczych. Ankara odpowiedziała pozytywnie. Jeszcze dziś strażacy mają wyruszyć do Turcji.

Szef MSZ Zbigniew Rau zwrócił się do swojego tureckiego odpowiednika: "Drogi Mevlut Cavusoglu przyjmij moje najszczersze kondolencje w związku z trzęsieniem ziemi w południowo-wschodniej Turcji. Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar i całym Narodem Tureckim. Poszkodowanym życzymy prędkiego powrotu do zdrowia. Polska wysyła już pomoc i wsparcie!".