Przełom? Izrael rozważa przekazanie Ukrainie elementów Żelaznej Kopuły

Izrael bada możliwość zaopatrzenia Ukrainy w najnowocześniejszy system obrony przeciwrakietowej Żelazna Kopuła – powiedział w niedzielę premier Benjamin Netanjahu.

– Kwestia dostaw broni była rozważana i odrzucana przez poprzedni rząd Izraela. Przestudiuję tę kwestię i odpowiem na nią w najbardziej adekwatny sposób — wskazał Netanjahu w wywiadzie dla francuskiego kanału LCI.

Zastrzegł, że jego kraj musi szczegółowo przeanalizować swoje opcje i wziąć pod uwagę własne interesy w regionie. – Wkład Izraela prawdopodobnie będzie dotyczył innych obszarów – dodał izraelski premier. Netanjahu przypomniał, że Izrael udzielił Ukrainie pomocy humanitarnej i przyjął dużą liczbę ukraińskich uchodźców.

Jeszcze w czasie kampanii wyborczej polityk zapowiedział, że jeśli jego partia wygra, poważnie rozważy dostarczenie Ukrainie broni.

Ważna sugestia Netanjahu

Już wcześniej, w rozmowie z CNN szef izraelskiego rządu zadeklarował, że Jerozolima nie wyklucza możliwości przeniesienia taktycznego systemu antyrakietowego Żelazna Kopuła na Ukrainę. Netanjahu zauważył, że jego administracja wciąż bada kwestię wzmocnienia obrony powietrznej Kijowa przed atakami z zewnątrz. W szczególności chodzi tutaj o udostępnienie systemu „Żelazna kopuła”, który chroni izraelskie niebo przed atakami rakietowymi z terytorium Palestyny.

– Z pewnością się temu [możliwości udostępnienia Żelaznej Kopuły Ukrainie przyjrzę – powiedział premier Izraela.

Podczas tej samej rozmowy Netanjahu nie wykluczył, że mógłby wcielić się w rolę mediatora pomiędzy Ukrainą a Rosją. Polityk stawia jednak warunki.

– Jeśli poproszą mnie o to wszystkie odpowiednie strony, z pewnością to rozważę, ale nie narzucam się – powiedział Netanjahu Jake'owi Tapperowi z CNN. Musiałoby to stać się "we właściwym czasie i we właściwych okolicznościach". – Nie można mieć zbyt wielu kucharzy w kuchni — powiedział polityk.

Żelazna Kopuła dla Ukrainy

Żelazna Kopuła to izraelski taktyczny system obrony przeciwrakietowej opracowany przez firmę Rafael. Jest w stanie przechwytywać na niebie niekierowane pociski taktyczne o zasięgu lotu od 4 do 70 kilometrów.

18 października 2022 r. szef MSZ Ukrainy Dmytro Kuleba zapowiedział, że Ukraina wyśle do Izraela oficjalną notę z prośbą o pilne dostarczenie systemów obrony powietrznej. Zaznaczył przy tym, że Ukraina nie widzi obiektywnych powodów, dla których Izrael odmawia przekazania Kijowowi Żelaznej Kopuły.

Rozmowy o zamiarze zakupu przez Ukrainę Żelaznej Kopuły rozpoczęły się jeszcze przed rozpoczęciem agresji Federacji Rosyjskiej 24 lutego 2022 roku. We wrześniu 2021 roku pojawiły się informacje o rzekomych amerykańskich planach reeksportu kompleksów Żelaznej Kopuły na Ukrainę, ale wówczas Waszyngton nie wywiązał się z nich ze względu na brak tych systemów przeciwrakietowych we własnym systemie obronnym.

Jednocześnie niektórzy eksperci twierdzą, że izraelski system ochrony przed rakietami Żelazna Kopuła nie jest odpowiedni dla Ukrainy. Były doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ołeksij Arestowicz powiedział, że Kijów potrzebuje bardziej nowoczesnych systemów.

Czytaj też:

Putin zapewnił, że nie chce zabić Zełenskiego? Pieskow: Nie potwierdzamy, nie zaprzeczamy