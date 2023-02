"Trzęsie się i puchnie". Nowe informacje o stanie zdrowia Putina

Informacje przekazał telegramowy kanał "Generał SWR" (jego założycielem ma być były generał Służby Wywiadu Zagranicznego).

Kanał donosi, że jego informatorzy na Kremlu wskazują, iż ostatnie dni były dla Putina bardzo trudne. Znaczne pogorszenie stanu polityka miało nastąpić po jego czwartkowej wizycie w Wołgogradzie, dokąd udał się z okazji 80. rocznicy bitwy o Stalingrad. Wygłosił przemówienie, które pełno było gróźb pod adresem Zachodu. Już wtedy komentatorzy zwracali uwagę na bardzo mocno spuchniętą twarz polityka. Pojawiły się też nagrania, na których Putinowi drżą mu kończyny.

Z ustaleń Generała SWR wynika, że po tym przemówieniu dyktator musiał przez kilka dni odpoczywać. W tym czasie lekarze nie odstępowali go na krok. "Wieczorem Putin był bardzo zmęczony i słaby, tak bardzo, że zaproszono do niego lekarzy. Po kolejnym cyklu terapii prezydent jeszcze nie doszedł do formy i jeszcze nie wiadomo, czy w ogóle do niej dojdzie. Ostatni cykl leczenia był bardzo trudny, a lekarze nadal ostrożnie podchodzą do rokowań" – podał Generał SWR.

Wyciek rosyjskich maili

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w mediach pojawiają się niepotwierdzone spekulacje, że Władimir Putin, który w tym roku skończył 70 lat, może znajdować się w złym stanie zdrowia. Media od miesięcy spekulują, że powodem ma być nowotwór, choroba Alzheimera lub inne, bliżej nie określone śmiertelne schorzenie.

O problemach zdrowotnych na początku listopada rozpisywały się brytyjskie tabloidy – "Sun" oraz "Daily Mail". Obie gazety powołują się na maile, który autorem jest ponoć "informator rosyjskich służb bezpieczeństwa" zbliżony do Kremla. Dzienniki nie precyzują jednak skąd znalazł się w posiadaniu tych informacji.

Jak donosiły jesienią ubiegłego roku gazety, Putin ma walczyć z chorobą Parkinsona. Ponadto wykryto u niego także nowotwór trzustki i prostaty. "Daily Mail" przekonuje, że prezydent Rosji jest "faszerowany sterydami".

"Mogę potwierdzić, że zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona we wczesnym stadium, ale choroba już postępuje. Fakt ten zostanie zaprzeczony w każdy możliwy sposób i ukryty" – to treść rzekomego maila, który opublikowało "Daily Mail". Wiadomość była elementem wewnątrzkremlowej komunikacji.

Z maili wynika ponadto, że Putin jest "regularnie faszerowany wszelkiego rodzaju ciężkimi sterydami" oraz innowacyjnymi zastrzykami przeciwbólowymi, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się raka trzustki, który został niedawno zdiagnozowany. "To nie tylko powoduje duży ból, Putin ma opuchniętą twarz i cierpi na inne skutki uboczne – w tym zaniki pamięci" – czytamy.

