Schreibera zapytano o działalność polityczną żony. Rozbrajająca odpowiedź

Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów w internetowej części programu Bogdana Rymanowskiego otrzymał pytania zadane przez internautów. – Bardzo dużo jest pytań o pańską żonę – zauważył prowadzący. Przypomnijmy, że Marianna Schreiber zaistniała w mediach po swoim występie w programie TVN "Top Model". Następnie zaczęła aktywnie komentować bieżącą politykę, często krytykując Prawo i Sprawiedliwość. W końcu zdecydowała się założyć partię. Zapowiadała, że jej formacja – Partia Mam Dość – wystartuje w jesiennych wyborach parlamentarnych. Jakiś czas temu poparcia formacji Marianny Schreiber udzielił były prezydent Lech Wałęsa.

"Następne pytanie"

Jedna z internautek zapytała ministra Łukasza Schreibera: "co słychać u szanownej małżonki?". – Jej aktywność w mediach społecznościowych w pełni wyczerpuje zainteresowanie tych, którzy takie mają. Nie ma chyba potrzeby, bym ja to uzupełniał – odpowiedział polityk PiS.

Kolejny internauta zapytał, czy dla jego żony Schreibera "istnieje realna szansa bycia w parlamencie, rządzie kolejnej kadencji". – Idźmy poważnie z następnymi pytaniami – odparł polityk. Dziennikarz nie dał za wygraną. – Jak pan ocenia szanse partii Mam Dość? – kontynuował. – Proszę pozwolić mi w tej sprawie pomilczeć – uciął poseł.

Marianna Schreiber odniosła się do słów męża na Twitterze. "Proszę Was z całego serca o uszanowanie mojej decyzji w sprawie wypowiedzi mojego męża w Radiu Zet. Z szacunku do Niego i do rodziny, nie będę tego komentowała" – napisała, ewidentnie niepocieszona postawą małżonka.

