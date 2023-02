ISW: Rosja się spieszy, ale nie ma wystarczającej siły bojowej

Podczas wtorkowej konferencji prasowej minister obrony Siergiej Szojgu stwierdził, że siły rosyjskie z powodzeniem rozwijają operacje w pobliżu Bachmutu i Wuhłedaru oraz że wojska niedawno przejęły kontrolę nad Sołedarem, Kliszczejewką, Podhorodnem, Krasnopoliwką, Błahodatnem i Mikołajiwką w rejonie Bachmutu oraz Łobkowem w obwodzie zaporoskim.

Amerykański Instytut Badań nad Wojną ocenia, że konferencja Szojgu prawdopodobnie miała stworzyć pozory formalności i legitymacji dla rosyjskiego resortu obrony, ponieważ kontynuuje ono wysiłki na rzecz reformy rosyjskiej armii, przygotowania do ponownej ofensywy i stworzenia gruntu do przedłużającej się operacji na Ukrainie. Instytut wskazywał już wcześniej, że rosyjscy oficjele przygotowują się do dużej ofensywy na Ukrainie w nadchodzących miesiącach i że przygotowania te odbywają się również na poziomie strategicznym, z zaangażowaniem struktur dowodzenia.

ISW: Rosja już próbowała ruszyć z ofensywą

Rosyjskie dowództwo wojskowe może spieszyć się z rozpoczęciem zakrojonej na szeroką skalę operacji ofensywnej mającej na celu podbicie obwodu donieckiego w nierealistycznych ramach czasowych i prawdopodobnie bez wystarczającej siły bojowej. Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii oceniło 7 lutego, że od początku stycznia 2023 r. Rosja najprawdopodobniej próbowała rozpocząć dużą operację ofensywną w celu dotarcia do granic administracyjnych obwodu donieckiego, ale była w stanie zdobywać tylko kilkaset metrów terytorium tygodniowo. Resort przypisuje tak powolne tempo brakom w amunicji i zbyt małej liczbie jednostek manewrowych, które są niezbędne do skutecznej i szybkiej ofensywy – wskazano w najnowszej analizie ISW.

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii zauważyło, że jest mało prawdopodobne, aby Rosja zbudowała siłę bojową niezbędną do zmiany wyniku wojny, czego domaga się rosyjskie dowództwo wojskowe.

"Partia wojny" zaniepokojona opieszałością

Rosyjska przestrzeń informacyjna nadal wyraża zaniepokojenie niezdolnością Rosji do przeprowadzenia szybkiej i wielotorowej zdecydowanej operacji ofensywnej w wyznaczonym terminie. Jeden ze znanych blogerów ostrzegł, że siły rosyjskie nie powinny wpadać w pułapkę prób rozpoczęcia licznych operacji ofensywnych, jak to miało miejsce wiosną 2022 r., ale zamiast tego skupić się na stopniowym postępie, który generowałby wysokie straty wśród sił ukraińskich. Dodał, że rosyjskie dowództwo wojskowe powinno traktować priorytetowo wytracanie sił ukraińskich i zakłócanie ich logistyki, a nie przeprowadzanie frontalnego ataku. Inny komentator stwierdził, że Rosja powinna odrzucić swoją obecną taktykę rozpoczynania małych, lokalnych ofensyw, które stanowią marnotrawienie potencjału.

