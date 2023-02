Scholz i Macron spotkają się w Paryżu z Zełenskim

Jak poinformowała amerykańska agencja Reutersa, w stolicy Francji z Zełenskim spotkają się kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Emmanuel Macron.

Zełenski w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii prezydent Ukrainy wylądował w środę przed godz. 12:00 czasu polskiego. W planach Wołodymyra Zełenskiego była wizyta w bazie ukraińskich żołnierzy, szkolących się brytyjskich jednostkach wojskowych, a także spotkanie z premierem Rishim Sunakiem na Downing Street.

Podróż do Londynu to druga wizyta zagraniczna przywódcy Ukrainy od początku początku rosyjskiej inwazji militarnej. Prawdopodobne jest, że następnie polityk uda się do Brukseli.

W brytyjskim parlamencie prezydent Ukrainy wygłosił przemówienie. prezydent Ukrainy dziękował Wielkiej Brytanii za dotychczasową pomoc oraz apelował o dalsze wsparcie militarne. – Przybyłem tu i stoję przed wami w imieniu odważnych, w imieniu naszych wojowników, którzy są teraz w okopach pod ostrzałem artylerii wroga, w imieniu naszych artylerzystów lotniczych i każdego obrońcy nieba, który chroni Ukrainę przed wrogimi samolotami i rakietami – mówił.

– Po tym, jak Ukraina wygra wojnę, każdy przyszły agresor i dyktator będzie wiedział, z czym się zmierzy i że przegra – stwierdził ukraiński przywódca.

Polityk wręczył przewodniczącemu Izby Gmin Lindsayowi Hoyle hełm jednego z asów ukraińskiego lotnictwa.

– Mamy wolność, dajcie nam skrzydła, abyśmy mogli ją chronić. Ufam, że ten symbol pomoże nam w naszej kolejnej koalicji, koalicji samolotów, skrzydeł dla wolności – oznajmił Zełenski.

Nowe brytyjskie sankcje

Tymczasem Wielka Brytania ogłosiła nowy pakiet sankcji na Rosję. Tym razem ma on uderzyć w „rosyjskie elity wojskowe i kremlowskie”.

Nowy pakiet sankcji dotyczy sześciu podmiotów dostarczających sprzęt wojskowy, taki jak drony, na potrzeby rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a także ośmiu osób i jednego podmiotu powiązanych w "nikczemny sposób" z sieciami finansowymi, które pomagają "utrzymać bogactwo i władzę wśród elit Kremla” – czytamy w oświadczeniu rządu.

