Firma Muska ogranicza dostęp Ukrainy do internetu satelitarnego Starlink

Firma Elona Muska SpaceX ogranicza Ukrainie dostęp do systemu Starlink. Chodzi o to, aby nie był on używany do "działań ofensywnych".

– SpaceX podjął kroki w celu ograniczenia korzystania przez Ukrainę z satelitarnych połączeń internetowych firmy do celów wojskowych – przekazała w środę dyrektor generalna SpaceX Gwynne Shotwell. – Są rzeczy, które możemy zrobić i zrobiliśmy – powiedziała dziennikarzom, odmawiając podania szczegółów. Shotwell dodała, że wykorzystanie Starlinka przez ukraińskie wojsko do typowych celów komunikacyjnych jest dozwolone, a szybki internet oferowany przez firmę pomógł również w pomocy humanitarnej, pozwalając na komunikację rodzin, ale także medyków. – Oferujesz produkt komercyjny, aby zapewnić ludziom łączność, która jest pomocna w konfliktach, ale chcesz też uważać na to, jak z niego korzystają – podkreśliła dyrektor generalna Starlinka. Media przypominają, że Starlink, jak nazywa się sieć łączności satelitarnej, odegrał znaczącą rolę w trwającym konflikcie Ukrainy z Rosją, zapewniając usługi internetowe w całym kraju za pośrednictwem swoich satelitów. We wrześniu Elon Musk podkreślał, że Starlink jest przeznaczony wyłącznie do użytku pokojowego. "Starlink nie jest zaprojektowany ani przeznaczony do użytku z bronią ofensywną lub defensywną ani do innych tego typu zastosowań końcowych" — czytamy w dokumencie dotyczącym warunków świadczenia usługi Starlink. "Nie pomagaj propagandzie". Podolak poucza Muska Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak przekonywał niedawno, że portal Twitter ogranicza zasięgi oficjalnych kont urzędników i instytucji ukraińskich, a promuje prorosyjską propagandę. Polityk ocenia, że być może konieczna byłaby interwencja regulatora (ustawodawcy – przyp. red.). "Może powinieneś przestać ograniczać efektywność oficjalnych kont i na siłę ograniczać ich zasięg? To zbyt oczywiste. Nie pomagaj nieefektywnej rosyjskiej propagandzie. To im nie pomoże, a reputacja Twittera umiera. Może potrzebny jest regulator, który wytłumaczy właścicielowi zasady konkurencji?" – napisał na Twitterze doradca Wołodymyra Zełenskiego. Czytaj też:

