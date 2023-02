Sikorski odpowiada holenderskiej gazecie: To nie miało wpływu na moje głosowania

Dziennikarze "NCR" przeprowadzili śledztwo, które wykazało, że eurodeputowany KO otrzymuje z ZEA 93 tys. euro rocznie. Sikorski otrzymuje tę kwotę za doradztwo przy konferencji Sir Bani Yas.

"NCR" zaznacza, że analiza głosowań Sikorskiego w PE wykazuje, iż przybrał on postawę sprzyjającą zarówno ZEA, jak i Arabii Saudyjskiej. Jako przykład dziennik podaje, że Sikorski był przeciw wstrzymaniu dostaw broni do krajów zaangażowanych w "wyniszczającą wojnę w Jemenie". Eurodeputowany KO sprzeciwił się też wezwaniu do działań przeciwko Zjednoczonym Emiratom Arabskim w związku z uwięzieniem krytycznego wobec władz blogera internetowego.

Sikorski: Jestem zaskoczony

Europoseł KO opublikował na Twitterze list skierowany do René Moerland z "NCR". Polityk podkreśla, że jest zaskoczony publikacją dziennika.

Sikorski napisał, że jego działalność pozaparlamentarna jest wymieniona w jego oświadczeniu majątkowym złożonym w Parlamencie Europejskim oraz polskim parlamencie, a cały dochód został opodatkowany.

twitter

Jak podkreśla, zaproszono go do Rady Doradczej Forum Sir Bani Yas w 2017 roku, czyli dwa lata przed wyborem do Parlamentu Europejskiego. "Dlatego uważam za niesprawiedliwe i niewłaściwe łączenie tej prestiżowej roli z moją działalnością jako posła do Parlamentu Europejskiego" - zaznaczył.

Sikorski zapewnia, że na jego głosowania w PE w żaden sposób nie wpływa jego aktywność "zewnętrzna". Europoseł zapewnia, że w. ZEA i Arabii Saudyjskiej głosował zgodnie z zleceniami grupy EPP. "Moje członkostwo w Radzie Doradczej Sir Bani Yas Forum nie miało absolutnie żadnego wpływu a moje głosowania jako posła do Parlamentu Europeskiego" - napisał Sikorski. Polityk jednocześnie zapewnił, że przestrzega wszystkich zasad przejrzystości oraz standardów parlamentarnej rzetelności.

Czytaj też:

Polaków zapytano o dalszy los Sikorskiego. Złe wieści dla politykaCzytaj też:

"Zrobił dobrze rosyjskiej propagandzie". Oburzenie po słowach Sikorskiego