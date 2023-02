Prawicowy portal zablokowany. Sommer: Na polecenie służb

"Najwyższy CZAS!" to polityczno-społeczny dwutygodnik konserwatywno-liberalny, wydawany od 31 marca 1990 roku, z siedzibą w Józefowie pod Warszawą. Pierwszym właścicielem medium był Janusz Korwin-Mikke, obecny poseł Konfederacji Wolność i Niepodległość oraz prezes honorowy partii Nowa Nadzieja (wcześniej KORWiN). Aktualnie współwłaścicielem i redaktorem naczelnym "Najwyższego CZAS-u!" jest dr Tomasz Sommer. Obok wersji papierowej funkcjonuje także portal internetowy nczas.com.

Portal nczas.com zablokowany

"Mam już pewność, że portal czas.com został zablokowany na polecenie służb specjalnych. Zwracam się do prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego z oficjalnym pytaniem czy zatwierdzili to skandaliczne łamanie konstytucji. Panie Prezydencie, Panie Premierze czy wiecie co robicie?" – napisał w piątek na portalu społecznościowym Twitter Tomasz Sommer.

twitter

Dziennikarz i publicysta przypomniał, że nczas.com to strona zarejestrowanego w polskim sądzie tygodnika. Jak wskazał, w Polsce jest konstytucyjny zakaz cenzury. "Ci, którzy wykonali ten numer powinni zgnić w więzieniu" – stwierdził redaktor naczelny "Najwyższego CZAS-u!".

"Od początku wojny w Ukrainie polskie służby cenzurują Internet na podstawie obowiązującego od lat art. 180 prawa telekom. Przepis ten umożliwia ABW żądanie blokady treści. Nikt tych żądań nie weryfikuje. Nieznana jest też ich skala. Tak zamknęli nczas.com" – oznajmił Tomasz Sommer.

Kanał Mediów Narodowych zawieszony

Portal nczas.com to nie jest jedyne prawicowe medium, które w ostatnim czasie ma poważne problemy z funkcjonowaniem.

Na początku lutego br. administratorzy serwisu YouTube zawiesili kanał Mediów Narodowych. W wydanym oświadczeniu dziennikarze i właściciele telewizji internetowej, związanej ze Stowarzyszeniem "Masz Niepodległości", zaprotestowali przeciwko decyzji Google. Podkreślono, że w serwisie wciąż znajduje się ogromna liczba materiałów powielających kremlowską propagandę, które nie mają przeszkód w funkcjonowaniu. Tymczasem profil Mediów Narodowych został, bez podania przyczyny, zablokowany.