Wyciekła pilnie strzeżona tajemnica Putina. "Aktywnie z tego korzysta"

Prezydent Rosji Władimir Putin coraz częściej dojeżdża do swoich rezydencji pociągiem pancernym – ujawniła grupa Centrum Dossier, finansowana przez wroga przywódcy Kremla Michaiła Chodorkowskiego.

Władimir Putin zaczął korzystać z pociągu pancernego jesienią 2021 roku, kiedy rosyjska armia zaczęła aktywnie przygotowywać się do inwazji na Ukrainę. Po rozpoczęciu wojny jeździ nim coraz częściej, zwłaszcza do swojej ulubionej rezydencji pod Wałdajem. Polityk miał zacząć wybierać pociąg pancerny jako środek transportu ze względów bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do samolotów, śledzenie pociągu jest trudniejsze. Ponadto dwie inne rezydencje rosyjskiego prezydenta, które odwiedza, znajdują się na wybrzeżu Morza Czarnego, dokąd z loty są ograniczone z powodu wojny – informują dziennikarze.

Bezpieczeństwo i luksus

Jak wynika ze śledztwa, pociąg pancerny ma wagon z sypialnią i miejscem do pracy, wagon dla personelu towarzyszącego i wagon do komunikacji specjalnej. Z zewnątrz przypomina zwykły pociąg, tylko zamiast czterech osi ma sześć, zamiast jednej lokomotywy — kilka, a na dachu umieszczono specjalne wyposażenie.

Dziennikarze dowiedzieli się, że pasujący do opisu pociąg specjalny należy do firmy Grand Service Express, której właścicielem była spółka offshore związana z Jurijem Kowalczukiem, współpracownikiem prezydenta Rosji i biznesmenem Michaiłem Rabinowiczem, uznawanym za bliskiego znajomego Kowalczuka.

Centrum Dossier wyliczyło również przybliżony koszt pociągu pancernego. Według szacunków pojazd mógł kosztować nieco ponad 1 mld rubli (około 13,5 mln dolarów).

