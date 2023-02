Limity mięsa, nabiału i posiadanych aut. Warszawa w grupie postępowych miast

Do C40 Cities należy m.in. Berlin, Londyn oraz Warszawa. Stowarzyszenie działa na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia. Celem metropolii jest także "budowa zdrowych, sprawiedliwych i odpornych społeczności".

"Dziennik Gazeta Prawna" opisuje szczegóły raportu, jaki dla tej organizacji przygotowali badacze z Leeds. Zaproponowane rekomendacje należy wdrożyć w miastach, aby osiągnąć stawiane sobie cele. Emisja metropolii zrzeszonych w C40 to 10 proc. światowej emisji gazów cieplarnianych.

I tak zaproponowano szereg drastycznych ograniczeń związanych z żywieniem. To 16 kg mięsa rocznie na osobę lub – w bardziej ambitnym wariancie – wykluczenie go z diety w ogóle. Dziś przeciętny Polak zjada ponad 70 kg mięsa. W przypadku nabiału, badacze również postulują jego ograniczenie – 90 kg nabiału na osobę rocznie (cel progresywny) lub ambitny – 0 kg. W Polsce to dziś średnio ponad 200 kg.

Założono, że powinniśmy przyjmować 2,5 tys. kalorii dziennie. Przeciętnie dorosły mężczyzna potrzebuje ok. 2,5 tys. kcal dziennie, a kobieta – ok. 2 tys. To jednak zależy od zdrowia, poziomu aktywności oraz indywidualnych potrzeb.

Samochodów ma być mniej, mają jeździć dłużej

Rekomendacje dotyczą także innych kwestii. To zmniejszenie liczby posiadanych samochodów – do 190 na 1000 osób (lub do zera w celu ambitnym). Obecnie w Polsce jest ponad 600 aut na 1000 mieszkańców. Podkreślono potrzebę wydłużenia życia samochodu do 20 lat. Dłużej mamy korzystać także z laptopów – minimum 7 lat.

"DGP" wskazuje, że wadze Warszawy przekonują, iż uczestnictwo w C40 pomaga stolicy realizować miejską politykę klimatyczną. Celem stolicy jest bowiem ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. do 2030 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej najpóźniej w 2050 r. "Rekomendacje z raportu mogą być inspiracją dla członków C40, ale decyzja o tym, jaki zakres emisji jest uwzględniany przez miasto w ramach inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, należy każdorazowo do poszczególnych miast. Na tę chwilę Warszawa nie podjęła decyzji, by uwzględniać emisje powstające poza granicami miasta" – podkreśla Ratusz.

