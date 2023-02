Rzecznik PiS oburzony zachowaniem dziennikarza. "Jak tu poważnie rozmawiać?"

W czwartek rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości został zaproszony do programu Wirtualnej Polski pt. "Tłit". Polityk był pytany między innymi o spór polskiego rządu z Komisją Europejską oraz środki z Krajowego Planu Odbudowy.

W pewnym momencie w studiu doszło do spięcia pomiędzy Rafałem Bochenkiem a prowadzącym – Patrykiem Michalskim.

Spięcie w studiu

Dziennikarz zapytał rzecznika PiS, czy prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska jest "wybitną prawniczką". – Tak, oczywiście, że tak – odpowiedział polityk. – Jest to osoba, która od wielu lat zajmuje się sprawami prawnymi, ma doświadczenie z pracy w Trybunale Konstytucyjnym – dodał.

– Szanuję opinię, ale na jakiej podstawie pan tak uważa? Bo egzamin sędziowski zdała na trzy – kontynuował Patryk Michalski. – Ja pamiętam sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy wcześniej byli politykami, np. posłami – odparł Rafał Bochenek.

Następnie poseł PiS zarzucił prowadzącemu program nieprzygotowanie.

– To pan wykręca rzeczywistość. Próbuje pan zamglić obraz, by udowodnić fałszywą tezę – stwierdził dziennikarz.

"Wybaczam"

We wpisie na portalu społecznościowym Twitter Rafał Bochenek odniósł się do wymiany zdań w studiu telewizyjnym. "Nie wiedział Pan jaka jest hierarchia źródeł prawa w Polsce, jak również, że w sprawie traktatu akcesyjnego zostało przeprowadzone referendum. Jak tu poważnie rozmawiać o relacji prawa UE i krajowego skoro nie przyswoił Pan podstaw? Ale wybaczam, nie myli się ten co nic nie robi" – zwrócił się do Michalskiego rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości.

"Polecam całą rozmowę z rzecznikiem PiS w Wirtualnej Polsce, bo była naprawdę dynamiczna. Poseł zarzucił mi brak przygotowania, kiedy zadawałem kolejne pytania i nie słyszałem odpowiedzi, w tym o wybitność J. Przyłębskiej. Ocenę pozostawiam Państwu, a przygotowań nigdy dość" – oznajmił dziennikarz portalu wp.pl.

