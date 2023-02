Media: Biden ma w planie spotkanie z Trzaskowskim

Z nieoficjalnych informacji Onetu wynika, że w planach wizyty Joe Bidena w Warszawie jest również spotkanie z Rafałem Trzaskowskim, prezydentem stolicy. Nie są znane na razie szczegóły dotyczące miejsca tego spotkania.

Podczas ostatniej wizyty prezydenta USA w Polsce (marzec 2022 r.), włodarz stolicy spotkał się z nim przy okazji pobytu Bidena na Stadionie Narodowym, gdzie funkcjonowało wtedy centrum koordynacji pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Dwaj panowie G. o "rozpaczliwych próbach" opozycji

"Przez cały miniony tydzień trwały rozpaczliwe próby wczesania się przedstawicieli Eine Totalopposition na spotkanie z niejakim Wujkiem Joe, z zawodu prezydentem USA. Wujek Joe Biden przyjeżdża do Polski aż na trzy dni i opozycja argumentuje, że powinien znaleźć czas na spotkanie, podczas którego miejscowa elita postępowa oświeci go na temat zbrodni PiS. Na razie jedynym terminem, w którym przewidziano udział polityków innych niż ze Zjednoczonej Prawicy, jest ogólny spęd wszystkich w Arkadach Kubickiego, gdzie Wujek Joe będzie przemawiał" – piszą Cezary Gmyz i Piotr Gociek w swojej rubryce "Dwaj panowie G." w najnowszym numerze tygodnika "Do Rzeczy".

"Starania trwają, telefony, e-maile i faksy się grzeją (nie uwierzylibyście, w ilu miejscach jeszcze są faksy). Eine Totalopposition bije na alarm, że wąsko ukierunkowane rozmowy Wujka Joe w Polsce mogą być odebrane jako poparcie dla tej partii przed jesiennymi wyborami. No właśnie. Starania jednak trwają i kiedy oddawaliśmy numer do druku, w opozycji jeszcze tliła się nadzieja, że uda się z Joe przynajmniej pstryknąć fotkę" – ujawniają dziennikarze "Do Rzeczy".

