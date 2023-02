Rosyjska TV uruchomiła "putinometr". Odlicza czas do ważnego wydarzenia

We wtorek 21 lutego Władimir Putin wygłosi orędzie do Zgromadzenia Federalnego, czyli Dumy Państwowej i Rady Federacji. Data jest symboliczna. 21 lutego 2022 r. Putin najpierw zwołał Radę Bezpieczeństwa i kilka godzin później uznał niepodległość samozwańczych republik donieckiej i ługańskiej. Okazało się, że było to preludium przez agresją na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego. Jednocześnie 21 lutego 2023 r. rozpocznie się oficjalna wizyta w Warszawie prezydenta USA Joe Bidena.

Wystąpienie zaplanowano na wtorek na godz. 10 polskiego czasu. Ma być transmitowane przez trzy prorządowe telewizje — 1TV, Rossija-1 i NTV. Organizatorzy nie przewidzieli udziału zagranicznych dziennikarzy. Jest to wydarzenie na tyle ważne, że państwowa stacja Rossija-1 uruchomiła specjalny licznik – "putinometr" – który odlicza godziny, minuty oraz sekundy do prezydenckiego wystąpienia.

O czym będzie mówił Putin?

Ostatni raz Władimir Putin przemawiał przed Zgromadzeniem Federalnym (Duma Państwowa i Rada Federacji) w kwietniu 2021 r. Od tego czasu wystąpienia nie było, co tłumaczono "napiętym grafikiem". Źródła blisko ośrodka władzy wskazują, jakie wątki poruszy Putin. Główną osią ma być "operacja specjalna" na Ukrainie (tak w Rosji, zgodnie z kremlowską narracją, mówi się o agresji na Ukrainę). Władimir Putin ma zwrócić szczególną uwagę na wsparcie, które walczącym udziela państwo, a także omówić dalsze plany względem okupowanych terytoriów i ich "dalszy rozwój" pod rosyjską administracją – podaje Interia, powołując się na media.

Ponadto prezydent Rosji ma zapewnić o "spójności narodu rosyjskiego", która przejawia się w niezachwianym poparciu społeczeństwa dla inwazji. Ma też opowiedzieć o dostawach nowoczesnej broni, która "ochroni Rosjan".

Putin planuje gigantyczny wiec na rocznicę agresji

Serwis RBC podał, że na 22 lutego planowany jest wiec na 200 tys. osób. W ten sposób Putin chce "uczcić" pierwszą rocznicę agresji na Ukrainę. Według RBC wiec ma być "kontynuacją" przemówienia Putina. Pojawiać ma się na nim sam prezydent Rosji.

