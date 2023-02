"Wszystkie rządy przyznają, że mieliśmy rację w kwestii Rosji"

Widać, że środek ciężkości przeniósł się do Polski i innych państw Europy Centralnej – wskazuje premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z "The New York Times".

– Nasz głos w sprawie tego, co się wokół nas dzieje, jest coraz wyraźniej słyszany. Widzę, że w kwestii wyzwań dotyczących bezpieczeństwa jesteśmy rozumiani coraz lepiej – tłumaczył w rozmowie z amerykańską gazetą premier Mateusz Morawiecki. – To jasne, że środek ciężkości przeniósł się do Polski i innych państw Europy Centralnej – podkreślił szef rządu. – Wszystkie rządy przyznają, że to mój rząd miał rację w kwestii Rosji i zagrożeń wynikających z energetycznych związków rosyjsko-niemieckich – stwierdził dalej Morawiecki, oceniając politykę byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel wobec Moskwy jako "całkowicie błędną". Ogromne wydatki Polski na zbrojenie W wywiadzie premier zwrócił także także uwagę, że gdyby wszystkie zakupy zbrojeniowe dokonane przez rząd zostały zrealizowane w tym roku, stanowiłyby one 4 proc. polskiego PKB. – To będzie największa proporcja ze wszystkich krajów w NATO, w tym USA – tłumaczył Morawiecki. Szef polskiego rządu został także zapytany o rozdźwięk między podejściem Warszawy i Budapesztu do konfliktu na Ukrainie. – Kompletnie nie zgadza się z poglądami Viktora Orbana na wojnę – przyznał premier. Jednocześnie Morawiecki przypomniał, że pomimo głosu sprzeciwu, Węgry dotychczas zgadzały się na nakładane na Rosję sankcje. "Putin rozglądałby się za kolejną ofiarą". W ubiegłym tygodniu, podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, premier Morawiecki odnosząc się do wojny na Ukrainie ostrzegał przed działaniami Rosji. – Musimy przygotować się jako wolny świat na długoterminowe odstraszanie i powstrzymywanie Rosji. (…) Nie możemy też zgodzić się na to, by Ukraina była czymś w rodzaju strefy buforowej – mówił szef polskiego rządu, podczas konferencji prasowej. – Jeżeli chcemy zapewnić trwały pokój w Europie, to Ukraina musi być zintegrowana z wolnym światem, z UE, a ostatecznie także z NATO. To podstawowe wartości, które doprowadzą nas do długoterminowego pokoju – tłumaczył dalej szef rządu. – Jeślibyśmy przestali wspierać Ukrainę, Ukraina poniosłaby w krótkim czasie klęskę, a Putin rozglądałby się za kolejną ofiarą – stwierdził polityk. Czytaj też:

