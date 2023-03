"J**ać PiS" podczas koncertu Kozidrak. Piosenkarka zachwycona

Nagranie trafiło do sieci i wywołało falę komentarzy na Twitterze. Słychać na nim, jak publiczność zgromadzona w klubie Stodoła krzyczy "j**ać PiS". Kozidrak co prawda nie dołącza do tłumu, ale nie ukrywa zachwytu i satysfakcji.

twitter

Piosenkarka weszła też w fanami w krótki dialog. – Patrzcie, cholera, nawet nie przewidywałam – pochwaliła wulgarnych fanów, po czym stwierdziła, że "jakaś afera jest, ktoś kogoś podsłuchuje". Odpowiedzią była kolejna salwa wulgaryzmów. Wówczas Beata Kozidrak zapytała słuchaczy czy "chcą tak żyć", a gdy ci odpowiedzieli, że nie, dodała: "to wiecie, co musicie zrobić". Chodziło najprawdopodobniej o udział w wyborach. – Niech żyje stolica! – krzyczała piosenkarka. – To było fajne, aż nóżka chodziła – zachwalała.

Kozidrak prawomocnie skazana

Przypomnijmy, że w sierpniu ubiegłego roku sąd utrzymał w mocy wyrok skazujący Beatę Kozidrak. Piosenkarka została skazana za jazdę po alkoholu. 1 września 2021 roku, w momencie zatrzymania przez policję na warszawskim Mokotowie, w wydychanym powietrzu artystka miała ponad dwa promile.

– W ocenie prokuratury orzeczona już prawomocnie kara jest rażąco niewspółmierna do okoliczności popełnionego przestępstwa. Prokuratura wystąpi do sądu odwoławczego o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku – przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz w rozmowie z portalem tvp.info.

Dorobek artystyczny jako okoliczność łagodząca

Podczas poprzedniej rozprawy zainteresowanie mediów przykuł fragment uzasadnienia wyroku. Prowadząca rozprawę sędzia nie podzieliła stanowiska prokuratora, że jedyną okolicznością łagodzącą jest przyznanie się do winy. Uzupełniła w tym kontekście, że oskarżona jest osobą niekaraną.

– Nadto jako okoliczność łagodzącą należy wziąć pod uwagę jej dotychczasowy uregulowany tryb życia, w tym niekwestionowany dorobek artystyczny oskarżonej. Jej zasługi dla polskiej muzyki i kultury – słyszymy na opublikowanym przez "Fakt" fragmencie odczytu uzasadnienia.

twitter

Orzeczenie sądu

Wobec wokalistki orzeczono karę grzywny w wysokości 50 tysięcy złotych (200 stawek dziennych po 250 złotych), świadczenie pieniężne w wysokości 20 tysięcy złotych na rzecz funduszu postpenitencjarnego oraz pięć lat zakazu prowadzenia pojazdów. Zaliczono przy tym dotychczasowy okres zatrzymania prawa jazdy. 62-latka została także obciążona kosztami postępowania. Nie zastosowano kary ograniczenia wolności.

Czytaj też:

Spowodował kolizję po alkoholu. Aktor Jerzy S. skazany