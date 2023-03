Rosja się rozpadnie? To powinno zaniepokoić Putina

Free Nations of Post Russia Forum to zagraniczna konferencja założona przez Ilję Ponomariowa (byłego deputowanego do Dumy, obecnie opozycjonisty) i innych działaczy opozycji, ruchów regionalnych i separatystycznych w Rosji oraz sympatyków Zachodu, która opowiada się za dezintegracją Rosji. Ma ona na celu walkę o "dekolonizację, deokupację, decentralizację, deputinizację, denazyfikację i demilitaryzację Rosji".

Grupa zorganizowała badanie, którego wyniki cytuje m.in. "Ukraine Today". Organizacja zapewnia, że w sondażu online wzięło udział 5,6 miliona ludzi z regionów takich jak Kaliningrad, Ingria, Syberia, Ural i Krasnodar.

Głosujący mieli opowiedzieć się zdecydowanie za odłączeniem od Rosji. Aż 72,1 mieszkańców Kaliningradu, według plebiscytu prowadzonego w lutym, opowiedziało się za niepodległością. W położonej blisko Finlandii Ingrii odłączenia od państwa rządzonego przez Władimira Putina chce według tego sondażu 66,2 proc., w przypadku Syberii to 63,9 proc., a w Krasnodarze 55,7 proc.

Obecnie według rosyjskiej konstytucji w skład Federacji Rosyjskiej wchodzi 85 podmiotów federalnych (w tym dwa nieuznawane przez większość państw za jej część) i 46 obwodów.

Ruch graniczny z Białorusią. "Polska jest przygotowana na różne sytuacje"

W lutym wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że Polska rozpoczęła prewencyjną rozbudowę zabezpieczeń na granicach państwowych z Rosją i Białorusią.

To element strategii obrony i odstraszania. Pierwsze umocnienia powstały na granicy z Obwodem Kaliningradzkim.

Odpowiedź na działania Łukaszenki

– Nie wiem, czy jest możliwe zamknięcie wszystkich przejść granicznych z Białorusią. Wiem jedno: nie możemy patrzeć, bez żadnych działań, na to, co robi Aleksander Łukaszenka z mniejszością polską. To, co zrobiono z panem Andrzejem Poczobutem, jest po prostu niewyobrażalne i nie pozwolimy na to, żeby bezkarnie, bez reakcji państwa polskiego, Łukaszenka niszczył cmentarze żołnierzy Armii Krajowej, aresztował mniejszość polską, nękał ich i stawiał przed sądem – powiedział wiceszef MSWiA Maciej Wąsik w poniedziałkowej audycji radiowej "Trójki". – Jak można skazać na osiem lat człowieka za to, że ma inne poglądy? – zastanawiał się polityk Prawa i Sprawiedliwości.

– Polska jest przygotowana na różne sytuacje i mówiąc szczerze, nie wykluczałbym sytuacji, że nie będziemy mieli ruchu granicznego z Białorusią – stwierdził wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

