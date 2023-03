Kontrowersyjny reportaż o Janie Pawle II. Jest oświadczenie "Faktów" TVN

Ostatnio lewicowo-liberalne media przypuściły kolejny atak na św. Jana Pawła II. Papież jest oskarżany o to, że zarówno jako Ojciec Święty, jak i jeszcze jako metropolita krakowski miał rzekomo tuszować sprawy molestowania nieletnich w Kościele i być pobłażliwym wobec pedofilów w sutannach.

W poniedziałek stacja telewizyjna TVN24 wyemitowała reportaż zatytułowany "Franciszkańska 3". Autorzy usiłują przekonywać, że kardynał Karol Wojtyła w latach 1964 – 1978 tuszował przypadki pedofilii podległych mu księży.

Oświadczenie "Faktów" TVN

W czwartek telewizja TVN wydała oświadczenie w sprawie wyemitowanego reportażu Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3". Podczas programu informacyjnego "Fakty" komunikat stacji odczytał prowadzący Grzegorz Kajdanowicz.

– Reportaż »Franciszkańska 3« jest efektem wielomiesięcznej pracy, opartej na wieloźródłowych dokumentach, relacjach świadków i – co najważniejsze – daje głos samym ofiarom. Przeszedł kilkuetapową weryfikację i powstał zgodnie z najwyższymi standardami dziennikarskimi. Rolą niezależnych i rzetelnych mediów jest pokazywać fakty, nawet jeśli są one bolesne i trudne do przyjęcia. Każdy z Państwa może reportaż samodzielnie ocenić, jest on dostępny w TVN24 GO – powiedział dziennikarz.

W obronie Jana Pawła II

W czwartek posłowie przyjęli uchwałę "w obronie dobrego imienia Jana Pawła II". Projekt przygotował klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 271 posłów. Przeciw było 43 parlamentarzystów. Czterech deputowanych wstrzymało się od głosu. Co ciekawe, w głosowaniu nie wzięło udziału 125 polityków Koalicji Obywatelskiej.

Przed samym głosowaniem w Sejmie zaprezentowano fragment przemówienia papieża Jana Pawła II z 1999 roku.

