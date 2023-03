"Auta były do kasacji". Niebezpieczny wypadek prezenterki TVP

W sobotę w śniadaniowym programie TVP2, prezenterka Małgorzata Tomaszewska pojawiła się z bandażami na rękach. Drugi gospodarz "Pytania na śniadanie", Aleksander Sikora, postanowił zacząć sobotnie wydanie śniadaniówki od poinformowania widzów o tym, co się stało Tomaszewskiej.

– Ten sobotni poranek należy do nas. Dla niektórych jest on niestety dość smutny. Małgosia wczoraj miała kolizję. Proszę uważać na siebie na drodze – zaapelował prezenter. Następnie Sikora objął koleżankę, jednak ona syknęła z bólu. Okazuje się, że samochód Tomaszewskiej wpadł w poślizg na drodze.

Uwaga na śliskie drogi

– Od razu tłumaczymy, co się stało, ponieważ i w naszej redakcji, i wszędzie dookoła pojawiają się pytania: Czy to stylizacja Małgorzaty? Nie, to nie jest stylizacja. Małgosia wczoraj jechała przepisowo, a i tak wpadła w poślizg i to jest przestroga dla państwa, żeby uważać na drogach – podkreślał Sikora.

Całą sprawę skomentowała też sama zainteresowana. Zaapelowała do widzów, aby na siebie uważali: –Po drodze, gdzie jechałam były aż trzy kolizje, w tym moja. Auta były do kasacji, więc bardzo proszę państwa, żeby uważać na drogach.

Na szczęście skończyło się tylko na urazie ręki, a Tomaszewska nie musi robić sobie przerwy od obowiązków zawodowych.

W lutym TVP2 liderem oglądalności

W lutym udział Telewizji Polskiej w grupie 4+ wyniósł 26,4 proc. TVP2 została liderem wśród wszystkich anten, udział anteny w lutym 2023 roku wyniósł 7,92 proc. – podano w komunikacie TVP.

Na drugim miejscu znalazła się TVP1 z udziałem miesięcznym na poziomie 7,83 proc. Najliczniejszą widownię w lutym 2023 roku zgromadził kolejny odcinek "M jak Miłość".

W TOP10 programów miesiąca znalazło się aż 6 należących do Telewizji Polskiej. Wśród kanałów tematycznych w lutym 2023 roku, w porównaniu do stycznia 2023 roku wzrost udziałów w badanych grupach wiekowych odnotowało TVP Seriale, TVP Dokument oraz TVP Info. Kanał informacyjny Telewizji Polskiej w grupie 4+ w lutym pokonał konkurencję. Natomiast porównując rok do roku największy wzrost udziałów zanotował TVP Dokument w grupie 4+, kanał podwoił udział w rynku.

