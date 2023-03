Erdogan ostrzega Turków: To będzie katastrofa

– Nie możemy pozostawić Turcji na łasce koalicji, która jest chciwa i pozbawiona kierunku – powiedział Recep Tayyip Erdogan na spotkaniu szefów prowincji, które odbyło się w formie wideokonferencji. – Nie możemy pozwolić na taką katastrofę – zaznaczył.

"Erdogan zaostrza swoją retorykę, gdy kraj przygotowuje się do wyborów prezydenckich i parlamentarnych planowanych na 14 maja. Wybory odbędą się w kontekście wysokiej inflacji i krytyki reakcji rządu na niszczycielskie trzęsienia ziemi, które nawiedziło kraj na początku lutego" – opisuje Reuters.

Przyspieszone wybory w Turcji

Erdogan oficjalnie rozpoczął w piątek najtrudniejszą kampanię wyborczą w swojej karierze, przyspieszając wybory o ponad miesiąc. Głosowanie odbędzie się 14 maja, choć pierwotna data to 18 czerwca. "Prezydent zmierzy się z blokiem opozycyjnym, znanym jako Nation Alliance, który obiecuje demontaż obowiązującego obecnie systemu prezydenckiego wprowadzonego przez Erdogana pięć lat temu i powrót do ortodoksyjnej polityki gospodarczej" – wskazuje Reuters.

– Wszystkie wybory są trudne. Jednak trudne wydarzenia w naszym regionie i na świecie sprawiły, że głosowanie 14 maja będzie różniło się od innych – podkreślił prezydent Turcji.

Recep Tayyip Erdogan skrytykował przy okazji deklarację opozycji, która zobowiązała się do rządzenia na zasadzie konsensusu. Według przywódcy, oznaczałoby to powrót do ścierania się interesów koalicjantów, co przez lata prowadziło do niestabilnych rządów. Polityk ocenił, że dopiero jego dojście do władzy w 2002 r. pozwoliło na ustabilizowanie sytuacji politycznej w kraju.

