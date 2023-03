PiS szykuje skargę do KRRiT na TVN: Wojna hybrydowa przeciw Polsce

Lewicowo-liberalne media przypuściły kolejny atak na św. Jana Pawła II. Papież jest oskarżany o to, że zarówno jako Ojciec Święty, jak i jeszcze jako metropolita krakowski miał rzekomo tuszować sprawy molestowania nieletnich w Kościele i być pobłażliwym wobec pedofilów w sutannach.`

Stacja telewizyjna TVN24 wyemitowała w ostatnim czasie reportaż zatytułowany "Franciszkańska 3". Autorzy twierdzą, że kardynał Karol Wojtyła w latach 1964 – 1978 tuszował przypadki pedofilii podległych mu księży. Podobne tezy postawił w swojej książce holenderski dziennikarz Ekke Overbeek.

Sobolewski zapowiada skargę do KRRiT

Sekretarz generalny PiS ocenia, że reportaż TVN jest próbą uderzenia w podstawowe wartości, które są fundamentem polskości. Jak dodaje, dziennikarz oparli swoje tezy na materiałach SB, które są niewiarygodne.

Sobolewski podkreślił, że Jan Paweł II jest "największym Polakiem w historii" i odegrał kluczową rolę w obalaniu komunizmu. – Największy z Polaków, przyłożył swoją cegiełkę do tego [tj. poprzez obalenie komunizmu - red.], że w tej chwili właśnie taka stacja jak TVN24, przez niektórych zwana Tusk Vision Network, może emitować takie materiały i może w bezczelny sposób sugerować coś, co nie miało miejsca, kłamać, najnormalniej w świecie kłamać z tą nadzieją, że tzw. wolne sądy w razie czego staną po ich stronie. Mam nadzieję, że tym razem wolne sądy zachowają się zgodnie z literą prawa – mówił w radiowej Jedynce.

Jak zapewnił, jego ugrupowanie przygotowuje się do złożenia skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie "paszkwilu" TVN.

Sobolewski: Wojna hybrydowa przeciwko Polsce

Polityk ocenił, że emitując kontrowersyjny dokument, "TVN włączył się w taką wojnę hybrydową przeciwko Polsce".

– Można na to tak patrzeć i można tak to oceniać. Dzięki świętemu Janowi Pawłowi II w Polsce każdy może mieć swój też punkt widzenia. Ja mam taki punkt widzenia, że to element operacji służb specjalnych rodem ze Wschodu – kontynuował.

Sobolewski podkreślił, że TVN jest telewizją amerykańską i dlatego zdecydowano się wezwać ambasadora USA do MSZ. – Przypomnę, jeszcze niedawno, gdy był wątek koncesji dla TVN24, to wtedy jakoś te głosy brzmiały troszkę inaczej. Na zasadzie: przecież jesteśmy konsorcjum amerykańskim, wolnych mediów, amerykańskich, z udziałem amerykańskim. Jak to mówią: punkt widzenia zależy od punktu siedzenia – tłumaczył.

Czytaj też:

Polityk PO jest załamany reportażem TVN: Po prostu szaleństwoCzytaj też:

TVN złapany na gorącym uczynku. "Podmywa zaufanie do uczciwości wyborów"