Ostatnia rozmowa Xi i Putina. Wszystko się nagrało

W środę rano Xi Jingping odleciał do Pekinu z lotniska Wnukowo. Jego pożegnanie miało uroczystą oprawę, odegrano hymn narodowy Chin. We wtorek wieczorem doszło do ostatniej rozmowy przywódców Chin i Rosji, którą zarejestrowały kamery. Wymiana zdań była krótka, ale wiele mówiąca.

– Właśnie teraz zachodzą zmiany, jakich nie widzieliśmy od 100 lat – mówił Xi, żegnając się z Putinem. – I to my wspólnie napędzamy te zmiany – dodał. Putin nie pozostał dłużny chińskiemu przywódcy. – Całkowicie się z tym zgadzam. Uważaj na siebie, przyjacielu – odpowiedział serdecznie.

Podczas wizyty Xi Jinpinga w Rosji podpisano 14 umów gospodarczych.

Putin i Xi Jinping "poważnie zaniepokojeni". Wydali wspólne oświadczenie

Chiński przywódca Xi Jinping i prezydent Rosji Władimir Putin wyrazili "poważne zaniepokojenie” paktem bezpieczeństwa AUKUS i ostatnimi działaniami NATO. Takie stwierdzenie znalazło się w wydanym przez chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w środę po rozmowach w Moskwie wspólnym oświadczeniu obu przywódców.



We wspólnym komunikacie stwierdzono, że Chiny i Rosja wzywają członków AUKUS, Australię, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, do "ścisłego wypełniania swoich zobowiązań dotyczących nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia"

Obaj przywódcy wyrazili również poważne zaniepokojenie "ciągłym wzmacnianiem więzi militarnych z krajami Azji i Pacyfiku" przez NATO i powiedzieli, że "sprzeciwiają się zewnętrznym siłom wojskowym podważającym pokój i stabilność w regionie".

We wspólnym oświadczeniu Xi i Putin potwierdzili również, że ich partnerstwo realizuje "fundamentalne interesy" obu krajów, dodając, że "Rosja potrzebuje dobrze prosperujących i stabilnych Chin, a Chiny silnej i odnoszącej sukcesy Rosji".

