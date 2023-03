Nie odbyła się sesja rady Targówka. Radny KO: Ja na durne sesje nie będę chodził

Zwołania nadzwyczajnej sesji domagali się radni Prawa i Sprawiedliwości. Jak przekazał Cezary Wąsik z Solidarnej Polski, miały być podejmowane tematy dotyczące wprowadzenia na obszarze dzielnicy tempa 30 (to obszar, w których ograniczenia prędkości wynoszą 30 km/h) i udziału Warszawy w stowarzyszeniu C40.

Posiedzenie rady zostało zwołane na godz. 9, jednak przyszli tylko radni klubu PiS. – Przewodniczący rady Michał Jamiński zwołał dwukrotnie sesje nadzwyczajne, o które wnioskowaliśmy na godz. 9. To jest nie w porządku. Standardowe sesje nigdy nie są zwoływane w takich terminach – przekazał Cezary Wąsik. Zdaniem radnego Platforma Obywatelska nie chce rozmawiać o tematach, które są dla niej problematyczne. Szef rady dzielnicy Michał Jamiński nie poinformował, dlaczego nie zjawił się na sesji.

Inny radny klubu KO, Witold Harasim, zapytany o powód nieobecności swoich politycznych koleżanek i kolegów odparł: – Ja za klub nie odpowiadam, odpowiadam za siebie. Ja na durne sesje nie będę chodził.

Radykalne plany ws. "ochrony klimatu"

Przypomnijmy, że w raporcie organizacji C40 Cities zawarto rekomendacje dotyczące ratowania klimatu. Jego autorzy zaproponowali m.in. szereg drastycznych ograniczeń związanych z żywieniem. To 16 kg mięsa rocznie na osobę lub – w bardziej ambitnym wariancie – wykluczenie go z diety w ogóle. Dziś przeciętny Polak zjada ponad 70 kg mięsa. W przypadku nabiału, badacze również postulują jego ograniczenie – 90 kg nabiału na osobę rocznie (cel progresywny) lub ambitny – 0 kg. W Polsce to dziś średnio ponad 200 kg.

Dokument wywołał w Polsce poruszenie nie tylko z powodu skrajności zawartych w nim tez, ale także ze względu na fakt, że do organizacji, która go przygotowała, należy rządzone przez Rafała Trzaskowskiego miasto Warszawa. Część polityków Prawa i Sprawiedliwości zaczęło głośno zastanawiać się, czy klimatyczne rekomendacje nie są częścią programu wyborczego Platformy Obywatelskiej.

