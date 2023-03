To ona ma pomóc PO wygrać. Nieoficjalnie: Współpracownica Trzaskowskiego pokieruje sztabem

W 2019 roku na czele sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej stał poseł Krzysztof Brejza. Rok później, podczas wyborów prezydenckich, kampanią wyborczą Rafała Trzaskowskiego kierował Cezary Tomaczyk. W 2023 roku sztabem największej partii opozycyjnej ma pokierować Wioletta Paprocka-Ślusarska – informuje serwis wyborcza.pl.

Kim jest Paprocka-Ślusarska? W stołecznym ratuszu pracuje od 2013 roku. Łączy tę pracę z mandatem radnej Sejmiku Mazowsza. Radną jest od 2010 r. Obecnie to szefowa gabinetu Rafała Trzaskowskiego w Ratuszu, która jest pośredniczką między partią a władzami stolicy. Kieruje pracą rozbudowanego sekretariatu włodarza Warszawy.

"Bez jej wiedzy nikt nie wejdzie do gabinetu Trzaskowskiego"

– Nikt nie wejdzie do gabinetu Rafała bez jej zgody i wiedzy – opowiada jeden z polityków Platformy Obywatelskiej.

– To hipotetyczna decyzja, proszę pamiętać, że to ustala góra partii. Jestem jednak pewna, że Wioletta świetnie sprawdziłaby się na tym stanowisku. Jest filarem warszawskiego ratusza, doskonale potrafi zarządzać wielkimi projektami i – co ważne – jest lubiana – mówi Aleksandra Śniegocka-Goździk, warszawska radna KO.

Nie wszyscy zgadzają się, że Paprocka-Ślusarska jest lubiana. – Wszyscy się jej boją, rozstawia po kątach. I zwalnia ludzi w imieniu prezydenta. Odetchniemy trochę w urzędzie, bo Wiolka to najważniejsza część dworu – mówi portalowi wyborcza.pl inna urzędniczka.

– Decyzje dotyczące sztabu nie zostały podjęte. Nie mam żadnych informacji do przekazania w tej sprawie – podkreśla rzecznik PO Jan Grabiec. "Mówi się jednak, że Paprocka-Ślusarska ma zostać mózgiem kampanii wyborczej i skoordynować działania Donalda Tuska z dołami partyjnymi" – czytamy. "W PO słyszymy, że w sztabie ma być więcej kobiet, a sam sztab ma mieć charakter techniczno-organizacyjny" – dodaje portal.

