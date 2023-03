Najstarszy nastolatek w Polsce "zdradzony" przez koleżanki

Akcja-reakcja

Najstarszy nastolatek w Polsce jest chyba jednak tak samo naiwny, jak cyniczny, co udowodnił jedną z niedawnych wypowiedzi. Piotr Gąsowski, który był gościem show Wojewódzkiego, zapewniał, że jego zniknięcie z „Twoja twarz brzmi znajomo” było gestem solidarności i lojalności wobec Katarzyny Skrzyneckiej. Wtedy Kuba ogłosił, że stracił wiarę w podobne intencje po pewnym zdarzeniu z przeszłości. Chodziło o jego odejście z funkcji jurora w programie „Mam talent!”, które w celebryckim światku odbiło się sporym echem. Wojewódzki stwierdził, że w tamtym czasie Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak miały złożyć mu deklarację, że „odejdą z nim”, do czego jednak nie doszło. – Jak ja zadzwoniłem do Agnieszki i do Gosi, że odchodzę z „Mam talent!”, to obie powiedziały: „Odchodzimy z tobą!”. A jak było później, to chyba wiemy. Ja nie wierzę w taką lojalność! – nie krył oburzenia showman. Biedny Kuba.

Są publiczne żale Wojewódzkiego, jest szybka reakcja.