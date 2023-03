Kuriozalna sytuacja w rosyjskiej TV. "Wydrapię ci oczy"

Do zaskakującej dyskusji doszło w programie Romana Babajana (sama telewizja NTV należy do Gazprom-Media), gdzie głównym tematem były dalsze plany Rosji związane z wojną na Ukrainie.

Słynna propagandystka Putina Margarita Simonian stwierdziła, że obecnie Rosja jest zupełnie sama i w pojedynkę musi prowadzić wojnę z całym NATO.

W trakcie dyskusji Simonian przekonywała, że Zachód planuje zaatakować zubożonym uranem ziemię okupowaną przez Rosję. –ich. Czy to nie jest wystarczający dowód na to, że to nie jest ich terytorium? – dopytywała. Tymi słowami dziennikarka nawiązała do komunikatu Wielkiej Brytanii, która poinformowała, że będzie dostarczać Ukrainie pociski przeciwpancerne, które zawierają zubożony uran.

Gwałtowna dyskusja w rosyjskiej TV

Dyskusja następnie dotyczyła sondażu, w którym pytano, jak Moskwa powinna zareagować na decyzję Wielkiej Brytanii o przesłaniu rzeczonych pocisków. Aż 90 proc. respondentów stwierdziło, że należy skierować rosyjskie rakiety na Londyn; 7 proc. Rosjan uważa, że ich kraj powinien zażądać od Wielkiej Brytanii rezygnacji z planów, podczas gdy 3 proc. ankietowanych jest zdania, że należy skierować wniosek do międzynarodowych sądów.

Dziennikarz Aleksiej Gudosznikow stwierdził, że jeżeli Rosja zdecyduje się na atak rakietowy w Zachód, to zginą jedynie cywile, gdyż elity polityczne schronią się w "pięciogwiazdkowym schronie".

Simonian, która zabrała głos jako następna, chciała opowiedzieć o swojej podróży po Azji. Gdy jednak zaczęła mówić, chciał jej przerwać Michael Bohm. – Nie przerywaj mi, bo wydrapię ci oczy– rzuciła w odpowiedzi znana z szokujących poglądów dziennikarka.

Czytaj też:

Ławrow: Wciąż mamy wielu przyjaciół na ZachodzieCzytaj też:

NATO o zapowiedziach Rosji: Niebezpieczne i nieodpowiedzialne