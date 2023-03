Masakra w Nashville. Policja udostępniła drastyczne nagranie

Nagranie pochodzi z kamer, które mieli zamocowane na mundurze policjanci biorący udział w akcji. Wideo pokazuje działania funkcjonariuszy od momentu, gdy podjechali przed szkołę baptystów (Covenant School), w której zaatakowała 28-letnia sprawczyni

Została ona zabita przez policję kilkoma strzałami. Wszystko zostało nagrane. Ostrzegamy, że wideo jest niezwykle drastyczne.

Masakra w Nashville. Odpowiedzialna osoba "trans"

28-latka zastrzeliła troje dziewięcioletnich dzieci i troje dorosłych w szkole w Nashville, położonej na terenie stanu Tennessee. Policja zabiła napastniczkę. Audrey Hale była uzbrojona w dwa karabiny szturmowe i pistolet. Policjanci przeszukali dom napastniczki. Jak twierdzą, ta przygotowała się do zamachu. W jej rzeczach funkcjonariusze znaleźli m.in. plan szkoły z zaznaczonymi wyjściami, a także napisany przez nią manifest, którego treści nie ujawniono. Napastniczka weszła do szkoły bocznym wejściem, około 10:13. Weszła na drugie piętro, gdzie strzeliła do trojga dziewięcioletnich uczniów. Zraniła także trzy dorosłe osoby. Wszystkie ofiary zmarły w szpitalu. Wśród ofiar jest dyrektorka szkoły.

Po przybyciu do szkoły baptystów, policjanci udali się w miejsce, gdzie było słychać strzały. 28-latka zmarła w wyniku wymiany ognia z policją około 10:27.

Okazuje się, że Hale identyfikowała się jako osoba trans. Twierdziła, że choć urodziła się w ciele kobiety, jest mężczyzną (do swojego opisu w mediach społecznościowych stosowała męskie zaimki). Informację tę podał jako pierwszy komendant lokalnej policji, John Drake.

W wywiadzie dla NBC komendant stwierdził, że do strzelaniny mogło dojść w związku z "urazą", jaką sprawczyni żywiła "z powodu konieczności chodzenia do tej szkoły" w przeszłości.

