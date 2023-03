Media: Poważny stan zdrowia papieża

Papież został przewieziony do szpitala Policlinico Gemelli nagle. Po audiencji generalnej na placu św. Piotra, podczas której widziano papieża Bergoglio w dobrym stanie, jego powrót do Domu św. Marty był normalny – twierdzi il sismografo.

twitter

Odwołano natomiast planowany na popołudnie papieski wywiad dla programu włoskiej telewizji publicznej "A sua immagine". Mowa też o zawieszeniu działalności papieskiej w najbliższych dniach. Jak podał portal Il Fatto Quotidiano, Franciszek przybył do Gemelli karetką. Jest to zatem stan nagły.

W mediach pojawiają się różne hipotezy na temat stanu zdrowia papieża. Przypominano o nawracających kryzysach związanych z uchyłkowatością jelit. Mówi się też o kryzysie oddechowym i zmęczeniu mięśni.

Franciszek zwrócił się do Polaków. Mówił o Ukraińcach

– Wspierajcie nadal waszych cierpiących braci i siostry z Ukrainy – zaapelował papież Franciszek do Polaków podczas środowej audiencji ogólnej. – Pozdrawiam serdecznie Polaków. Już za kilka dni będziemy wsłuchiwać się w przejmujący opis Męki Pańskiej. Niech słowo Boże obudzi w waszych sercach skruchę i otwartość na miłość Chrystusa, który do końca nas umiłował. Porzucając starego człowieka, możecie z odnowioną gorliwością nieść Pana tym, którzy żyją wśród was. Szczególnie, wspierajcie nadal waszych cierpiących braci i siostry na Ukrainie, z umęczonej Ukrainy. Z serca wam błogosławię – mówił papież Franciszek.

Papieska katecheza

W trakcie katechezy na temat gorliwości apostolskiej papież przyglądał się postaciom, które dały świadectwo żarliwego umiłowania Ewangelii.

– Pierwszym świadkiem jest św. Paweł apostoł, któremu poświęcę dwie katechezy. W Liście do Galatów oraz w Dziejach Apostolskich widzimy, że gorliwość Pawła o Ewangelię pojawia się po nawróceniu i zajmuje miejsce jego wcześniejszej gorliwości dla judaizmu. Chrystus przemienił gorliwość Szawła: z gorliwości do Prawa na gorliwość dla Ewangelii. Możemy zadać sobie pytanie: co się wydarzyło? Co się zmieniło w Pawle? Całą jego istotę przemieniło spotkanie ze zmartwychwstałym Panem. Człowieczeństwo Pawła, jego umiłowanie Boga i Bożej chwały nie zostały unicestwione, ale przekształcone, „nawrócone” przez Ducha Świętego. Podobnie, jak się to dzieje w Eucharystii: chleb i wino nie znikają, ale stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Umiłowanie Ewangelii nie jest kwestią zrozumienia czy studiów; są one przydatne, ale go nie rodzą. Źródłem entuzjazmu ewangelicznego jest miłość Boga. Św. Paweł mówi: "miłość Chrystusa przynagla nas". Doświadczenie apostoła uczy nas, że istnieje także zła "gorliwość", która może usprawiedliwiać przemoc i zabójstwa, niekiedy nawet w imię Boga. Gorliwość dla Ewangelii Chrystusa rodzi się natomiast z uznania siebie grzesznikiem, któremu okazano miłosierdzie i przebaczono grzech. To dopiero wyzwala w nas moc Ewangelii – mówił papież.

Czytaj też:

Papież Franciszek trafił do szpitala