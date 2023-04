Niemiecki dziennik: Kaczyński musi się obawiać więzienia

"Na końcu tej drogi rząd znajduje się w kłopocie, w który sam się wpakował: w wyborach nie chodzi już tylko o to, czy partia rządząca pozostanie u władzy, czy przejdzie do opozycji, ale o to, czy jej kierownictwo pozostanie u władzy, czy pójdzie do więzienia. To jest plan kampanii wyborczych z elementami wojny domowej " – pisze na łamach "Berliner Zeitung" polsko-niemiecki komentator Klaus Bachmann. W przeszłości publikował on m.in. na łamach "Gazety Wyborczej" i "Rzeczpospolitej".

Teraz analizuje zmiany w sądownictwie, jakich dokonały m.in. Polska oraz Turcja. I ocenia jest krytycznie. "Żaden polityk, który kwestionuje niezależność sądów i ich zdolność do kontrolowania rządów oraz parlamentów, nie przyznaje się do tego otwarcie. Nikt nie mówi: ci sędziowie działają mi na nerwy, bo uniemożliwiają mi 100-procentową realizację mojego programu wyborczego, moich obietnic złożonych wyborcom, dzięki którym zdobyłem mandat [...]. Wszyscy mówią: sędziowie nie są wybrani demokratycznie i mają zbyt dużą władzę. Albo — to jak dotąd ulubiona narracja rządów Polski i Turcji — kasta sędziów przykleiła się do opozycji" — uważa komentator.

Odnosząc się do protestów w sprawie reformy sądownictwa w Izraelu, Bachmann pisze, że Netanjahu twierdzi, że jego plany wobec sędziów mają "przywrócić równowagę między rządem a sądownictwem, która została naruszona przez sędziów politycznych". Według komentatora, ta równowaga nie istnieje i nigdy nie istniała.

"Reforma sądownictwa, której celem jest odpolitycznienie sądów najwyższych, staje się pełzającą likwidacją demokracji, nawet jeśli początkowo rząd nie miał takiego zamiaru" — ocenia.

Kaczyński i Morawiecki pójdą siedzieć?

Dalej Bachmann stwierdza, że polskim przedstawicielom obozu władzy grozi więzienie. Za wzór stawia Niemcy, które w jego ocenie bardzo dobrze chronią niezależność swoich sądów. "Angela Merkel i Gerhard Schroeder nie musieli się obawiać więzienia po przegranych wyborach. To samo niezależne (a w Niemczech silnie zdecentralizowane) sądownictwo, które w przeszłości tak bardzo utrudniało im rządzenie, teraz chroni ich praw obywatelskich. Polski silny staruszek, lider partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i niektórzy jego ministrowie muszą się obawiać więzienia po przegranych wyborach, podobnie jak Benjamin Netanjahu, premier Węgier Viktor Orban i Recep Tayyip Erdogan. Wszyscy oni stworzyli systemy, które zmuszają ich do utrzymania się u władzy za wszelką cenę w imię osobistej wolności ich i ich zwolenników" — czytamy na łamach "Berliner Zeitung".

