Skandaliczny wpis o Straży Granicznej. Sąd zdecydował ws. dziennikarza Tok FM

W 2021 roku Alaksander Łukaszenko wywołał kryzys migracyjny. Białoruś zaczęła sprzedawać "wizy turystyczne" migrantów z Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej. Przylatywali oni przede wszystkim do Mińska, skąd rozpoczynała się ich podróż do Europy Zachodniej przez Polskę. Tysiące próbowały nielegalnie przekroczyć granicę Białoruski z Polską.

Białoruscy funkcjonariusze pomagali migrantom, poprzez udostępnianie im np. narzędzi do cięcia drutu oraz drabin. Jednocześnie służby reżimu Łukaszenki blokowały powrót migrantów, którym nie udało się wedrzeć na stronę polską. Dochodziło do scen przemocy ze strony Białorusinów.

W związku z narastającym niebezpieczeństwem polskie władze podjęły decyzję o budowie zapory między dwoma krajami.

Skandaliczny wpis Maślaka

Gdy kryzys na granicy dopiero się zaczynał dziennikarz Tok FM Piotr Maślak zamieścił skandaliczny wpis, w którym porównał Straż Graniczną do SS.

"Nie potrafię tego nazwać inaczej, strażnicy graniczni, którzy zabraniają dostarczyć wody i dopuścić lekarzy do uchodźców, mogą sobie przyczepić naszywki SS. Tamci też wykonywali rozkazy. A jak Wam każą strzelać do uchodźców też wykonacie rozkaz?" – napisał Maślak. "Jest skrajnym nadużyciem zrównywanie obowiązku chronienia granicy z niedopuszczaniem do uchodźców lekarzy, wody, jedzenia. Widzę, że trolle dostały polecenie dezinformowania" – dodał w kolejnym wpisie.

Słowa dziennikarza wywołały powszechne oburzenie. Szef MSWiA Mariusz Kamiński złożył w sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Sąd zdecydował

W poniedziałek sąd rejonowy w Sokółce uznał, że dziennikarz Tok FM zniesławił i poniżył funkcjonariuszy Straży Granicznej.

– Sąd uznał, że mój wpis wypełnił wszelkie znamiona 212 KK i 216 KK. Zniesławiłem i poniżyłem strażników granicznych – mówi Maślak w rozmowie z Press.

Sąd umorzył postępowanie warunkowo na rok, ale jednocześnie nakazał wpłacić 3 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

– W moim przekonaniu to klasyczny model ukarania bez wyroku, czyli prześladowania przez Państwo, opisany przez Radę Europy jako SLAPP – mówi. Maślak zapowiedział już apelację.

