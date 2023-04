Kolejny kraj odejdzie od neutralności? "Trzeba reagować na nową rzeczywistość"

"Rząd Irlandii zamierza zapytać obywateli, jaki jest ich stosunek do tradycyjnej neutralności tego kraju: w czerwcu w kilku irlandzkich miastach odbędzie się czterodniowe forum poświęcone obronności i bezpieczeństwu. Neutralność będzie również przedmiotem debaty, w której wezmą udział eksperci ds. polityki międzynarodowej i obrony, naukowcy i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego" – podał serwis Agenctwo.

– Zaangażowanie się Irlandii w porządek międzynarodowy i jej tradycyjna polityka neutralności wojskowej nie zwalniają tego kraju z konieczności reagowania na nową rzeczywistość – przekonuje szef irlandzkiej dyplomacji Micheal Martin.

Jeśli Irlandia zdecyduje się zmienić swój neutralny status, stanie się trzecim krajem w Europie, który to zrobi od czasu rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę. Szwecja i Finlandia zgłosiły swój akces do NATO, a w tym tygodniu Finlandia oficjalnie dołączyła do sojuszu. Serwis przypomina, że neutralność wojskową w Europie zachowują nadal Austria, Szwajcaria i Malta, ale wszystkie te kraje potępiły rosyjską inwazję i przyłączyły się do sankcji przeciwko Rosji.



Zełenski przemawiał w parlamencie Austrii. Część posłów wyszła z sali

Ponad 20 prawicowych austriackich deputowanych wyszło z parlamentu podczas przemówienia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, które odbyło się pod koniec marca.

Politycy Partii Wolnościowej (FPÖ) argumentowali, że wystąpienie Zełenskiego narusza neutralność Austrii. Wcześniej ostrzegali, że zorganizują jakąś formę protestu przeciwko przemówieniu ukraińskiego prezydenta.

Władze Austrii stoją na stanowisku, że nie mogą pomóc Ukrainie militarnie, ale wspierają ją politycznie. Trwała neutralność Austrii jest częścią jej konstytucji od 1955 r. Prawo stanowi, że "Austria nigdy w przyszłości nie przystąpi do żadnych sojuszy wojskowych ani nie zezwoli na tworzenie na swoim terytorium baz wojskowych obcych państw".

