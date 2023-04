Polskie Radio składa wniosek do Komisji Etyki Poselskiej. Co zaszło na antenie?

– Rozliczymy przecież panią za to, co pani robi w tym imperium obajtkowym i co pani robi w Polskim Radiu – obiecywał poseł Platformy Obywatelskiej Czesław Mroczek w programie Doroty Kani. Rozgłośnia uznała to zdanie za przekroczenie zasad etycznych i skierowała wniosek do Komisji Etyki Poselskiej.

Mroczek: Rozliczymy panią

Spór między dziennikarką a gościem Polskiego Radia zaczął się od tego, że Kania przywołała komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej, w którym MON określił artykuł w serwisie Onet.pl jako kłamliwy. Spotkało się to z emocjonalną reakcją Mroczka.

– Pani należy do orlenowskiego jakiegoś imperium, które kłamie – powiedział Mroczek do Kani. – Pani sobie pozwala na wycieczki, a mnie pani knebluje w tym programie – kontynuował poseł PO. – Pani się wydaje, że jest pani w radiu, które jest finansowane z pieniędzy Polaków i może pani mówić takie rzeczy? Rozliczymy przecież panią za to, co pani robi i w tym imperium obajtkowym i w Polskim Radiu – powiedział polityk.

Polskie Radio: Wypowiedź Mroczka jest groźbą

Te słowa kierownictwo Polskiego Radia uznało za groźbę. We wniosku rozgłośni do Komisji Etyki Poselskiej czytamy: "Należy podkreślić, iż poseł Mroczek w sposób wyraźny i oczywisty zarzucił prowadzącej audycję red. Dorocie Kani naruszanie zasad rzetelności dziennikarskiej, wprost oskarżając ją i media, z którymi współpracuje (w tym PRSA – Polskie Radio Spółka Akcyjna) o kłamstwa. Jednocześnie wypowiedział wobec prowadzącej dziennikarki słowa, które w ocenie PRSA powinny być potraktowane jako groźba".

Autorzy wniosku interpretują wypowiedź posła PO jako groźbę zwolnienia dziennikarki z pracy w medium publicznym, w razie gdyby Platformie udało się wygrać wybory. Twierdzą, że takie słowa z ust polityka godzą w wolność prasy, która jest elementem demokratycznej praworządności. Z kolei członkowie Platformy Obywatelskiej deklarują, że ideały praworządności i demokracji są im bliskie.

"Tym bardziej niezrozumiałe i gorszące jest wyżej opisane zachowanie pana posła i jako takie winno być poddane ocenie i weryfikacji przez Komisję Etyki Poselskiej" – czytamy we wniosku Polskiego Radia do Komisji.

Czytaj też:

Jachira chce usunąć Jana Pawła II z przestrzeni publicznej. Reaguje Ordo IurisCzytaj też:

Kowalski ukarany przez sejmową komisję etyki