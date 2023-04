"Possij mój język". Dalajlama przeprasza za swoje zachowanie wobec chłopca

87-letni przywódca religijny z Tybetu przeprosił za swoje zachowanie wobec kilkuletniego chłopca. Nagranie, ukazujące sytuację, do której miało dojść w lutym w mieście Dharamshala w Indiach, obiegło sieć i wywołało falę krytyki pod adresem lidera. Na wideo widać, jak laureat Pokojowej Nagrody Nobla całuje chłopca w usta w obecności publiczności, która reaguje oklaskami i śmiechem. Następnie poprosił dziecko, aby "possało mu język".

Dla internautów z całego świata zachowanie Dalajlamy jawi się jako pedofilskie i nigdy nie powinno mieć miejsca.

Na sytuację zareagowała m.in. zajmująca się prawami dziecka organizacja Center for Child Rights. Przekazała CNN w oświadczeniu, że potępia "wszelkie formy wykorzystywania dzieci". "Niektóre wiadomości odnoszą się do kultury tybetańskiej o pokazywaniu języka, ale to wideo z pewnością nie dotyczy żadnej ekspresji kulturowej, a nawet jeśli tak jest, to taka ekspresja kulturowa jest niedopuszczalna" – dodano.

Są przeprosiny

W poniedziałkowym oświadczeniu biuro Dalajlamy przekazało, że duchowny "pragnie przeprosić chłopca i jego rodzinę, a także jego wielu przyjaciół na całym świecie za krzywdę, jaką mogły spowodować jego słowa". Dodano, że "żałuje" tego incydentu. "Jego Świątobliwość często droczy się z ludźmi, których spotyka w niewinny i zabawny sposób, nawet publicznie i przed kamerami" – napisano w oświadczeniu.

Buddyści tybetańscy uważają Dalajlamę za manifestację bodhisattwy współczucia Awalokiteśwary, który odradza się, aby udostępniać wyzwalające z cierpienia nauki innym czującym istotom. Od 1940 r. Dalajlamą jest Tenzin Gjaco. Jednocześnie Dalajlama jest świeckim przywódcą Tybetańczyków poprzez Centralny Rząd Tybetański, tj. tybetański rząd na uchodźstwie z siedzibą w Dharamsali w Indiach.

