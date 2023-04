Władze Kijowa mogą nazwać jedną z ulic na cześć twórcy dywizji SS

Informację tę podał dyrektor Ukraińskiego Komitetu Żydowskiego, Eduard Dolinsky. O sprawie pisze "Jerusalem Post". Według Dolinskiego ulica w stolicy Ukrainy zostanie przemianowana na wniosek rady miejskiej i będzie nosić imię Kubijowycza, który w czasie Holokaustu był zaangażowany w tworzenie Waffen-SS Galizien , nazistowskiej formacji militarnej złożonej z ukraińskich ochotników. Był jednym z organizatorów i promotorów powstania ukraińskiej 14 Dywizji Grenadierów SS. Kubijowycz był także entografem i geografem.

W rozmowie z "The Jerusalem Post" Dolinsky wyjaśnił, że komisja ekspertów ds. historii w Radzie Miasta Kijowa przedstawiła kilka opcji zmiany nazwy obecnej ulicy Przewalskiego w Kijowie. Nazwy zaproponowane przez komisję historyczną zostały następnie zgłoszone przez Radę Miasta do publicznego głosowania w aplikacji Kyiv Digital, gdzie głosowanie potrwa do 16 kwietnia.

Opcja zmiany nazwy ulicy na ulicę Wołodymyra Kubijowycza uzyskała jak dotąd większość, bo 31 proc. głosów, a druga i trzecia propozycja uzyskały odpowiednio 18 proc. i 10 proc. Po zakończeniu głosowania w aplikacji, odbędzie się głosowanie miejskich radnych.

Nacjonalista, który nie chciał Polaków i Żydów

Przed rozpoczęciem Holokaustu Kubijowycz był gorącym zwolennikiem Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN-M), a w kwietniu 1941 r. zażądał utworzenia na Ukrainie autonomicznego państwa, w którym nie mogliby mieszkać Polacy i Żydzi. W późniejszym okresie wojny, w 1943 roku, Kubijowycz odegrał kluczową rolę w tworzeniu Waffen-SS Galizien i publicznie ogłosił swoją gotowość do chwycenia za broń i walki w "sprawie nazistowskiej".

Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski w 1944 r. Wołodymyr Kubijowycz uciekł do Niemiec, a następnie do Francji po kapitulacji hitlerowców. We Francji pełnił funkcję redaktora naczelnego Encyklopedii Studiów Ukraińskich, największego projektu akademickiego podjętego przez ukraińską emigrację w okresie zimnej wojny.

Encyklopedia Studiów Ukraińskich była odzwierciedleniem nacjonalistycznych poglądów Kubijowycza i miała na celu zachowanie dziedzictwa Ukrainy pod rządami sowieckimi. Zmarł on w Paryżu w 1985 r. "Jerusalem Post" zauważa, że jeżeli ten ukraiński zwolennik nazizmu faktycznie będzie miał swoją ulicę w Kijowie, nie będzie to pierwszy raz, kiedy Ukraina zdecyduje się go uhonorować. W 2000 roku poczta ukraińska wydała wstępnie ostemplowaną kopertę z okazji 100. rocznicy jego urodzin, a we Lwowie do dziś stoi tablica upamiętniająca Kubijowycza.

