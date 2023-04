Tajny dokument Pentagonu: Serbia zgodziła się dostarczać broń Ukrainie

Tak wynika z tajnego dokument Pentagonu, który opisuje Reuters. Dokument, będący podsumowaniem odpowiedzi rządów europejskich na prośby Ukrainy o szkolenie wojskowe i "śmiercionośną pomoc" lub broń, znalazł się wśród dziesiątek niejawnych dokumentów opublikowanych w Internecie w ostatnich tygodniach. Może to być najpoważniejszy wyciek tajnych danych USA od lat.

Minister obrony Serbii, Milos Vucevic, określił te informacje jako "nieprawdziwe". – Serbia nie sprzedawała i nie będzie sprzedawać broni stronie ukraińskiej ani rosyjskiej, ani krajom zainteresowanym tym konfliktem – powiedział Vucevic.

Zatytułowany „Europa|Reakcja na trwający konflikt rosyjsko-ukraiński", dokument Pentagonu w formie wykresu wymienia stanowiska 38 europejskich rządów w odpowiedzi na prośby Ukrainy o pomoc wojskową. Wykres wskazuje, że Serbia odmówiła szkolenia sił ukraińskich, ale zobowiązała się do wysłania śmiercionośnej pomocy lub już ją dostarczyła. Stwierdzono również, że Serbia ma wolę polityczną i zdolności militarne do dostarczania broni Ukrainie w przyszłości.

Dokument jest oznaczony jako Tajny i NOFORN, co zabrania jego rozpowszechniania wśród obcych służb wywiadowczych i sił zbrojnych. Jest datowany na 2 marca i opatrzony pieczęcią biura Połączonych Szefów Sztabów. Reuters nie mógł samodzielnie zweryfikować autentyczności dokumentu.

"Ktoś chce wciągnąć Serbię w konflikt"

W swoim oświadczeniu minister obrony Vucevic powiedział, że istnieje możliwość, że serbska broń i amunicja mogą "magicznie pojawić się" w konflikcie, ale "nie ma to absolutnie nic wspólnego z Serbią".

– To jest pytanie do krajów, które nie przestrzegają międzynarodowych norm, klauzul umownych i praktyk biznesowych – powiedział, odrzucając prawdziwość dokumentu. – Ktoś najwyraźniej chce wciągnąć Serbię w ten konflikt, ale my zdecydowanie utrzymujemy naszą politykę – dodał minister.

Biuro prezydenta Aleksandara Vučicia i ambasada Ukrainy nie odpowiedziały na prośbę agencji Reutera o komentarz. Również Pentagon nie odpowiedział na pytania dotyczące odniesień dokumentu do Serbii i wcześniej odmówił komentarza na temat któregokolwiek z dokumentów, które wyciekły.

Rząd Vučicia deklarował neutralność w wojnie na Ukrainie, pomimo głębokich historycznych, ekonomicznych i kulturowych związków tego kraju z Rosją.

