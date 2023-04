Media: Kaczyński czuje się oszukany przez Kowalczyka

– Wściekłość na Kowalczyka jest powszechna. Tylko ze względu na bliską relację z Beatą Szydło nie został wyrzucony z rządu i nadal jest wicepremierem. Zawiódł na całej linii.co do prawdziwej skali problemu ukraińskiego zboża – powiedział Onetowi jeden z wiceministrów w rządzie PiS.

Aby załagodzić nastroje, partia rządząca na weekend zapowiedziała spotkanie prezesa PiS z udziałem rolników z rejonu Ostrołęki na Mazowszu. "Kaczyńskiemu będą towarzyszyć premier Mateusz Morawiecki i świeżo upieczony minister rolnictwa Robert Telus, który przejął resort po zdymisjonowanym Henryku Kowalczyku" – czytamy.

Tusk odpowie?

Czy szef PO planuje odpowiedzieć na weekendową ofensywę PiS? – Nie będziemy na siłę konfrontować się z Kaczyńskim. Kampanijnie weekendy teraz są trudne dla wszystkich partii, bo pogoda jest coraz lepsza i ludzie przestają się w tych dniach interesować polityką. Mamy swój kalendarz i swoje plany. O temacie zboża na pewno nie zapominamy – przekonuje polityk z otoczenia Donalda Tuska.

Platforma zamierza wznowić za to objazd po regionach i od poniedziałku organizować spotkania na Lubelszczyźnie.

Kosiniak-Kamysz: Już nie tylko zboże. Do Polski wjechał "techniczny miód"

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w piątek na antenie Radia Zet, że Polska ma problem nie tylko z ukraińskim zbożem. Do naszego kraju przewożone są także jajka i miód od wschodniego sąsiada. Zaznaczył, że nie ma czegoś takiego jak "techniczne zboże" i dodał, że działacze jego partii dostają telefony od pszczelarzy mówiących, że do naszego kraju wjechał też "techniczny miód".

Choć Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiada, że do żniw ukraińskie zboże zniknie z magazynów, szef PSL uważa, że będzie to bardzo trudne do wykonania. Wskazał, że w celu pozbycia się ukraińskiego ziarna trzeba będzie uruchomić porty w całej Europie i wyznaczyć korytarze tranzytowe.

