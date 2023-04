Influencerka plus size domaga się, aby linie lotnicze opłacały otyłym dodatkowe miejsca

25-letnia influencerka zainicjowała petycję do Federalnego Urzędu Lotnictwa i linii lotniczych. Kobieta domaga się, aby osoby plus size, które nie mieszczą się na pojedynczym miejscu w samolocie, miały zapewnione dodatkowe, bezpłatne miejsce. Kanadyjka przekonuje, że obecnie osoby grubsze są dyskryminowane, ponieważ muszą z własnej kieszeni pokrywać koszt dodatkowego miejsca lub podróżować w niezwykle niekomfortowy sposób (jeśli wykupią tylko jedno miejsce, które jest zbyt ciasne).

"Wyobraź sobie uczucia związane z rezerwacją wycieczki, pakowaniem walizek i przybyciem na lotnisko, gdzie spotkasz się z dyskryminacją i upokorzeniem z powodu swojego wzrostu. Dla podróżujących w dużych rozmiarach ten scenariusz jest aż nazbyt znajomy. Ale czas na zmiany" – podkreśla Chaney w instagramowym poście, w którym zachęca do podpisania petycji.

⁣⁣⁣"Nikt nie powinien płacić dodatkowo za miejsce ani być zmuszany do znoszenia niewygodnych i krępujących sytuacji tylko ze względu na swój rozmiar. Dyskryminacja ze względu na wagę jest nie tylko niesprawiedliwa, ale także narusza nasze podstawowe prawa człowieka.⁣⁣" – stwierdza influncerka plus size przekonując, że już 13 proc. populacji to osoby o większym rozmiarze, więc problem jest powszechny.

"Każde ciało powinno być mile widziane"

Kanadyjka apeluje o solidarność. "Musimy się zjednoczyć i domagać się równego traktowania wszystkich podróżnych, niezależnie od ich wielkości. Nadszedł czas, aby branża lotnicza zdała sobie sprawę ze szkód, jakie wyrządza, i wprowadziła zmiany, aby stworzyć bardziej integracyjne i sprawiedliwe doświadczenie podróży dla wszystkich" – przekonuje.

⁣⁣⁣"Podpisując petycję, możemy sprawić, by nasz głos został usłyszany i wysłać mocny sygnał, że dyskryminacja ze względu na wagę jest niedopuszczalna. Razem możemy coś zmienić i stworzyć świat, w którym każde CIAŁO jest mile widziane i cenione" – apeluje 25-latka z Vancouver.

Na Instagrarmie influencerkę obserwuje prawie 100 tys. osób. Kobieta narzeka także na komentarze, jakie pod adresem jej i jej partnera czynią niekiedy inni pasażerowie.

Czytaj też:

Ostra wymiana zdań. Wojewódzki do Koterskiego: Jadłeś i piłeś na mój koszt