Kijów zwrócił się do do Paryża o udostępnienie cyfrowej mapy terytorium Białorusi. Chodzi o DTED (Digital Terrain Elevation Data), która jest niezbędna do wykonywania misji lotniczych na niskich wysokościach. Informację podał serwis eurointegration.com.ua, powołując się na francuską gazetę "Le Monde".

DTED szczegółowo opisuje teren. Zawiera też listę przeszkód, takich jak linie wysokiego napięcia czy turbiny wiatrowe, a przede wszystkim sprzęt wojskowy, który może stanowić zagrożenie dla samolotu – radary i baterie przeciwlotnicze.

Źródło francuskiego dziennika sugeruje, że Ukraina potrzebuje tych danych, aby przeprowadzić uderzenia na cele wojskowe na Białorusi. Cele te są wykorzystywane do ataku na terytorium Ukrainy. Uzasadniając odmowę władze w Paryżu stwierdziły, że ich wsparcie jest niezachwiane tak długo, dopóki Kijów będzie bronił tylko ukraińskiego terytorium. Jednak udział w operacjach na obcym terytorium nie wchodzi w grę.

Przypomnijmy, że od pierwszych godzin wojna Rosja wykorzystywała terytorium Białorusi do ataku na Ukrainę. Jednocześnie Alaksandr Łukaszenka, mimo ogromnej presji Kremla, wciąż nie zdecydował się aktywnie wejść do walk.

Ukraina ma czas do lata? Macron pracuje z Chinami nad tajnym planem

Według przecieków, prezydent Francji chce pozyskać Chiny i doprowadzić do rozmów pokojowych Ukrainy z Rosją już tego lata. W Europie budzi to niepokój.

Emmanuel Macron zlecił swojemu doradcy ds. polityki zagranicznej, Emmanuelowi Bonnetowi, wraz z czołowym chińskim dyplomatą Wangiem Yi, aby ustalili format, w którym mogłyby odbywać się przyszłe rozmowy między Rosją a Ukrainą – powiedziały agencji Bloomberg osoby zaznajomione z tymi planami.

Według nich strategia Paryża przewiduje rozpoczęcie takich negocjacji latem tego roku, ale będzie to uzależnione od kilku warunków. Wśród nich jest udana wiosenna kontrofensywa Sił Zbrojnych Ukrainy, która ma pozwolić Kijowowi uczestniczyć w rokowaniach z pozycji siły.

Plan Macrona obejmuje również zapewnienie Ukrainie długoterminowych gwarancji bezpieczeństwa, które powstrzymałyby Rosję przed dalszymi aktami agresji – uważają źródła.

Rzecznik Pałacu Elizejskiego potwierdził Bloombergowi, że Bonnet będzie rozmawiał z Wangiem, ale odmówił podania szczegółów, tłumacząc, że Paryż będzie informował swoich sojuszników o wszelkich inicjatywach.

