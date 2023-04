Niemcy: Rekordowo niskie poparcie dla kanclerza Scholza

Według ankiety w rankingu najpopularniejszych polityków prowadzi minister obrony Boris Pistorius. Na skali od jeden do pięciu uzyskał średnią ocenę 1,8. Drugie miejsce zajmuje minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock z wynikiem 0,2. Trzecie miejsce również z wynikiem 0,2 zajął Scholz (poprzednio 0,4). Tuż za nim uplasował się wicekanclerz, odpowiedzialny za gospodarkę Robert Habeck z wynikiem 0,0 (poprzednio 0,2). Oznacza to, że Scholz i Haebeck osiągnęli najgorsze wyniki odkąd znajdują się w pierwszej dziesiątce Barometru politycznego.

A analizy ZDF wynika także, że 61 procent respondentów uważa, iż kanclerz Niemiec Olaf Scholz nie potrafi przeforsować swojego stanowiska w ważnych kwestiach politycznych. Ponadto prawie co drugi ankietowany spodziewa się sporych obciążeń finansowych w związku z planowanymi przez koalicję rządową SPD, Zielonych i FDP działaniami na rzecz ochrony klimatu.

Najważniejsze tematy

Dla 51 procent respondentów najważniejszymi problemami politycznymi w Niemczech są nadal klimat i energia, dla 23 procent rosnące koszty i ceny, a dla 19 procent wojna na Ukrainie.

Aż 48 procent ankietowanych jest zadania, że w kraju robi się zbyt mało dla ochrony klimatu. Z kolei 23 procent uważa, że podjęte do tej pory działania są w sam raz, a według kolejnych 25 procent, że robi się zbyt wiele.

46 procent respondentów odczuwa bardzo silne lub silne obciążenie finansowe wynikające z działań na rzecz ochrony klimatu, 52 procent mniej silne lub brak obciążenia.

Kto wygrałby wybory?

Sprawdzono też, która formacja wygrałaby wybory do Bundestagu, jeżeli głosowanie odbywało się w najbliższą niedzielę. SPD uzyskałaby 18 procent (minus jeden punkt procentowy), a CDU/CSU 31 procent (plus jeden punkt), Zieloni osiągnęliby 18 procent (plus jeden), FDP uzyskałaby sześć procent (minus jeden), AFD pozostałaby bez zmian na poziomie 15 procent, a Lewica uzyskałaby tylko cztery procent (minus jeden).

