Sołowjow do Carlsona: Z przyjemnością zaproponujemy ci pracę

Fox News jest najchętniej oglądaną telewizją kablową w USA. Program Carlsona, "Tucker Carlson Tonight", emitowany w czasie największej oglądalności, był najlepiej ocenianym programem informacyjnym telewizji kablowej w kluczowej grupie wiekowej (25-54 lata), regularnie przyciągającym co wieczór ponad 3 mln widzów.

"Dziękujemy mu za jego zasługi dla sieci w roli gospodarza, a wcześniej jako współtwórcy" – napisała w oświadczeniu stacja należąca do magnata medialnego Ruperta Murdocha.

Wyjaśniła, że ostatni odcinek politycznego talk show "Tucker Carlson Tonight" został wyemitowany 21 kwietnia. Program Carlsona zostanie zastąpiony przez "Fox News Tonight", dopóki redakcja nie znajdzie nowego prowadzącego.

Sołowjow zaprasza Carlsona do Rosji

Czołowy rosyjski propagandysta Władimir Sołowjow z państwowego kanału Rossija 1 już wystosował zaproszenie do zwolnionego dziennikarza. Sołowjow napisał w mailu: "Amerykańskie media straciły wraz z twoim odejściem ostatni głos rozsądku. Masz nasze wsparcie w każdym następnym przedsięwzięciu, czy to będzie kandydowaniu na prezydenta USA (co powinieneś zrobić), czy przy tworzeniu niezależnego projektu medialnego. Z przyjemnością zaproponujemy ci pracę, jeśli zechcesz dalej być prezenterem i gospodarzem. Jesteś mile widziany w Moskwie i Rosji".

Co ciekawe, wcześniej Carlsona zaprosiła do siebie stacja RT, kierowana przez inną znaną propagandystkę, Margaritę Simonian.

Kim jest Tucker Carlson?

53-letni Tucker Carlson, który wcześniej pracował m.in. w CNN, był znienawidzony przez liberałów, a uwielbiany przez konserwatystów. Jest zwolennikiem Donalda Trumpa i przeciwnikiem aborcji. Opowiada się za prawem do posiadania broni.

Carlson potępił Władimira Putina za rosyjską agresję na Ukrainę, ale popierał argumenty prorosyjskie głoszone zarówno przed, jak i po inwazji, opisując ten konflikt jako "spór graniczny".

