Media: Nocne Wilki nadchodzą. Jadą z Moskwy do Berlina

Motocykliści, grupa Nocne Wilki, jest kojarzona z Władimirem Putinem. Nie bez powodu – jej członkowie głośno popierają politykę prezydenta Rosji. Teraz wyruszyli z Moskwy do Berlina. Do celu mają dotrzeć w symbolicznym dniu.

"Na motocyklach paradują z rosyjską propagandą wojenną, co pokazały zdjęcia: do motocykli przymocowane są nie tylko rosyjskie i sowieckie flagi, ale też litera Z, która symbolizuje wojnę w Ukrainie, oficjalnie określaną przez Kreml jako 'specjalna operacja wojskowa'. Co więcej, przejazd nosi wojenną nazwę 'Trasa Zwycięstwa'" – opisuje niemiecki "Bild".

Dziennik wskazuje, że na "czele złowrogiego konwoju stoi Aleksander Sałdostanow, lider i założyciel Nocnych Wilków, który sam siebie nazywa przyjacielem Putina. Sałdostanow jest objęty zachodnimi sankcjami za poparcie dla rosyjskiej aneksji Krymu w 2014 r., która naruszyła prawo międzynarodowe".

Trasa symbolicznych miejsc

"Wyprawa ma najpierw udać się do Wołgogradu — dawnego Stalingradu. Zwycięstwo Armii Czerwonej nad Wehrmachtem w trwającej blisko pół roku bitwie w tym miejscu (1942-1943) stanowiło punkt zwrotny w walce Związku Radzieckiego z hitlerowskimi Niemcami w II wojnie światowej. 2 lutego w Wołgogradzie w obecności Putina obchodzono 80. rocznicę tego zwycięstwa. Następnie motocykliści Putina planują udać się do okupowanego przez Rosję obwodu donieckiego, gdzie — według organizatorów — uczestnicy będą rozdawać pomoc humanitarną cywilom i rosyjskim żołnierzom. Moskwa ogłosiła aneksję Doniecka i trzech innych regionów Ukrainy we wrześniu ubiegłego roku. Jednak te cztery regiony są tylko częściowo kontrolowane przez Rosję" – opisuje gazeta.

Przyjazd do Berlina, planowany na 9 maja, ma uczcić rosyjską rocznicę zakończenia wojny światowej.

Czytaj też:

"Aktywiści klimatyczni" blokują Berlin. Niemiecki minister: Podziwiam ichCzytaj też:

Tylko jeden zagraniczny przywódca ma przybyć do Moskwy na paradę 9 maja