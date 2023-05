Ukraińscy dziennikarze z nagrodami Pulitzera. "W najbardziej prestiżowej kategorii"

Pulitzera otrzymali: Mścisław Czernow, Jewhen Małoletka oraz Wasyłysa Stepanenko. Nagrody przyznano w "najbardziej prestiżowej kategorii – za służbę publiczną".

"To oni, ryzykując życiem, do ostatniej chwili dokumentowali oblężenie Mariupola. Aby opowiadać światu o zniszczeniu miasta, przebrali się w fartuchy chirurgiczne i ukrywali przed rosyjskimi najeźdźcami w szpitalu. Mariupol opuścili jako ostatni dziennikarze. Nagrodę zdobyli za swoją odwagę oraz za to, że dali świadectwo rzezi cywilów podczas inwazji Rosji na Ukrainę" – przekazał we wtorek portal Wyborcza.pl, powołując się na informacje amerykańskich mediów.

Ukraińscy dziennikarze pracują dla agencji prasowej Associated Press. Jeden z reporterów – Jewhen Małoletka – w marcu otrzymał najważniejszą nagrodę w dziedzinie fotoreportażu – World Press Photo – za cykl "Oblężenie Mariupola”.

Mariupol pod okupacją

Upadek Mariupola i huty Azowstal spowodował domknięcie lądowego połączenia okupowanego Krymu z Rosją. Mówi się, że podczas oblężenia miasta w zeszłym roku mogło zginąć ponad 20 tys. cywilów.

We wrześniu ubiegłego roku Mariupol wraz z obwodem donieckim i trzema innymi obwodami (ługańskim, zaporoskim i chersońskim) został bezprawnie zaanektowany i włączony w skład Federacji Rosyjskiej.

W maju 2022 r. rosyjskie władze okupacyjne w obwodzie donieckim oświadczyły, że planują zniszczyć hutę Azowstal, a Mariupol przekształcić w "miasto uzdrowiskowe". Żołnierzy ukraińskich, którzy wyszli z Azowstalu, Rosjanie wywieźli na okupowane tereny. Część z nich wróciła do domu w ramach dokonanej później wymiany jeńców.

Nagroda Pulitzera

Nagroda Pulitzera to coroczna amerykańska nagroda przyznawana za wybitne dokonania w dziedzinach dziennikarstwa, literatury, teatru i muzyki.

Pulitzer jest uznawany za jedną z najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych w Stanach Zjednoczonych.

Zdobywcy nagrody są ustalani przez jury działające na Uniwersytecie Columbia. Nagrodę swojego imienia ufundował w 1917 r. Joseph Pulitzer, amerykański dziennikarz i wydawca pochodzenia węgierskiego.

