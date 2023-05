TVN24 w ogniu krytyki. Tysiące skarg po emisji kontrowersyjnego programu

Zespół Wspierania Radia Maryja, który wystąpił o te dane do KRRiT, w przesłanym KAI komunikacie wspomina o konieczności obrony autorytetu św. Jana Pawła II "przed manipulacjami i kłamstwami coraz częściej upowszechnianymi w wielu mediach w Polsce", o co apelował już w marcu po emisji reportażu "Franciszkańska 3", w którym - jak wskazuje Zespół - "za pomocą kłamstwa i manipulacji starano się zniszczyć autorytet św. Jana Pawła II i ks. kardynała Adama S. Sapiehy".

Obrona Jana Pawła II

"Odpowiedzią naszą na te oszczerstwa było zdemaskowanie kłamstwa, protesty, wykazanie manipulacji, a nawet wystąpienie w marszach protestacyjnych, które swym zasięgiem objęły nie tylko miasta w całej Polsce, ale również wiele miast zagranicznych, gdzie inicjatorem tych publicznych wystąpień były środowiska polonijne" - przypomina gremium związane z Radiem Maryja.

Zespół wspierania toruńskiej rozgłośni informuje, że w tę kwestię zaangażowała się m.in. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Do tego organu kierowane były skargi na TVN24, w których skarżący wykazywali naruszenie przez niego wymagań zapisanych w ustawie o radiofonii i telewizji. KRRiT poinformowała Zespół, że do 8 maja ponad 25 tys. osób "podpisało wystąpienia do regulatora mediów, oczekując przewidzianego w ustawie ukarania nadawcy".

"Mamy nadzieję, że stosowna kara nie ominie nadawcy" - stwierdza w swoim komunikacie Zespół Wspierania Radia Maryja, wyrażając przy tym "wdzięczność tym wszystkim, którzy nie byli obojętni na próbę burzenia autorytetu św. Jana Pawła II i wystosowali do regulatora mediów stosowne skargi".

Relacje polsko-żydowskie

Komunikat wspomina też o relacjach polsko-żydowskich w kontekście obchodzonej niedawno 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim oraz ratowania Żydów przez Polaków w czasie niemieckiej okupacji. Przypomina, że w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu znajduje się Kaplica Pamięci. Jest ona "pomnikiem powstałym z pragnienia oddania czci Polakom, którzy z narażeniem życia swego i swej rodziny ratowali Żydów w czasie II wojny światowej".

"Czyny tych Polaków miały wymiar wręcz heroiczny, gdyż tylko w Polsce okupant niemiecki za ukrywanie Żydów karał śmiercią zarówno samych pomagających, jak i całe ich rodziny. Pomimo takich represji było wielu, którzy udzielali tej zabronionej pomocy" - przypomina Zespół.

"Dla pamiętających tamte czasy i dla tych, którzy znają prawdę o nich, szczególnie bulwersujące są wypowiedzi zakłamujące tę prawdę, upowszechniane w niektórych mediach w Polsce" - pisze Zespół. "Ostatnio np. kolejna rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim stała się dla TVN SA okazją do wyemitowania w programie TVN24 rozmowy z gościem audycji legitymującym się nawet zatrudnieniem w instytucie PAN, podczas której – bez żadnej reakcji ze strony prowadzącej audycję i reprezentującej nadawcę – upowszechniane były kłamstwa o relacjach między Polakami i Żydami w okresie okupacji niemieckiej. Zespół Wspierania Radia Maryja popiera decyzję przewodniczącego KRRiT, który w tej sprawie wszczął postępowanie wobec nadawcy o ukaranie go za naruszanie wymagań ustawowych".

W komunikacie Zespół Wspierania Radia Maryja apeluje też o aktywny udział w finansowym wspieraniu Radia Maryja i Telewizji Trwam, co jest konieczne, gdyż wprowadzone ostatnio przez ustawodawcę zmiany spowodowały "zmniejszenie wpłat z naszych podatków przekazywanych na działalność organizacji pozarządowych".

"Nawet zwiększenie wielkości tego wsparcia z 1 proc. do 1,5 proc. nie zrekompensowało w bieżącym roku uszczuplenia wielkości tego wsparcia. Nie zmniejszyły się zaś koszty stałe związane z prowadzeniem emisji programu, ponoszone przez nadawców medialnych, takich jak Radio Maryja i Telewizja Trwam, których działalność jest finansowana przede wszystkim z ofiar pieniężnych przekazywanych przez uczestniczących w formacji religijnej i patriotycznej prowadzonej przez tych nadawców" - czytamy w komunikacie Zespołu Wspierania Radia Maryja.

W imieniu Zespołu Wspierania Radia Maryja komunikat podpisał jego przewodniczący prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki. Członkami gremium są ponadto Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, prof. dr hab. Krystyna Czuba, prof. dr hab. inż. Joanna Dulińska, prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, prof. dr hab. Wacław Leszczyński, prof. dr hab. Wojciech Polak i prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz.

