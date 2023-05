Niemcy: Rośnie liczba przestępstw na tle politycznym

Dane te udostępniło we wtorek niemieckie MSW i Federalny Urząd Śledczy (BKA). "Wzrost tego typu przestępczości związany był w dużej mierze z pandemią koronawirusa i obostrzeniami pandemicznymi, jak również z wojną w Ukrainie. Znacząco więcej wykroczeń i aktów przemocy niż w poprzednich latach popełnili tzw. Obywatele Rzeszy" – opisuje Deutsche Welle.

Szefowa MSW Nancy Faeser stwierdziła, że agresja Rosji na Ukrainę spowodowała "punkt zwrotny dla bezpieczeństwa wewnętrznego w Niemczech". W 2022 roku odnotowano 5510 przestępstw na tle politycznym, które miały związek z wojną w Ukrainie.

DW wskazuje, że wyraźnie wzrosła też liczba przestępstw związanych z pandemią koronawirusa i obostrzeniami. Było ich prawie 14 tysięcy, o 52 procent więcej niż rok wcześniej. Szef BKA Holger Muench poinformował, że kulminacja tego rodzaju przestępstw przypadła na początek 2022 roku. Następnie ich liczba systematycznie spadała wraz ze znoszeniem ograniczeń pandemicznych.

"Prawicowy ekstremizm"

"Według przedstawionych we wtorek danych liczba przestępstw o podłożu skrajnie prawicowym wzrosła w zeszłym roku o siedem procent – do 23 493. Podczas gdy liczba aktów przemocy motywowanych lewicowym ekstremizmem znacznie spadła, to w spektrum skrajnie prawicowym liczba ta wzrosła o ponad 12 procent, do około 1000" – czytamy.

W ubiegłym roku odnotowano także znacznie więcej przestępstw na tle politycznym, które związane były z ochroną klimatu i środowiska: było ich w sumie 1716, czyli o 72 procent więcej niż rok wcześniej. – Duża większość to oczywiście czyny karalne związane z blokadami dróg i innymi akcjami Ostatniego Pokolenia – powiedziała szefowa MSW Niemiec. – Nie ma najmniejszego zrozumienia dla przestępstw o takiej motywacji. Z kryzysem klimatycznym należy walczyć w sposób demokratyczny – podkreśliła Nancy Faeser.

