Rosja zniszczyła system Patriot? USA: Prawdopodobne uszkodzenie

Informację tę podało we wtorek dwóch amerykańskich urzędników, dodając, że nie wygląda na to, aby został zniszczony. O szczegółach informuje Reuters. Chodzi o sytuację, do jakiej miało dojść w nocy z poniedziałku na wtorek, podczas kolejnej fali rosyjskich ataków z powietrza.

System Patriot to najbardziej zaawansowany system obrony powietrznej dostarczonych przez Zachód, aby pomóc Ukrainie odeprzeć rosyjskie naloty wymierzone w infrastrukturę krytyczną, taką jak obiekty energetyczne.

Jeden z amerykańskich urzędników, zastrzegając sobie anonimowość i powołując się na wstępne informacje, powiedział, że Waszyngton i Kijów już rozmawiają o najlepszym sposobie naprawy systemu i w tym momencie nie wydaje się, aby system musiał zostać wycofany z Ukrainy.

Urzędnik dodał, że Stany Zjednoczone będą miały więcej informacji w najbliższym czasie.

Wcześniej rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że podczas nocnego nalotu na Ukrainę zniszczyło amerykański system Patriot za pomocą "hiperdźwiękowej" rakiety Kindżał. Z kolei Ukraina przekazała, że zestrzeliła w nocy 18 rosyjskich pocisków rakietowych, w tym całą serię sześciu Kindżałów. Zapytany o ukraińskie stanowisko minister obrony Rosji Siergiej Szojgu – jak podaje agencja RIA – zaprzeczył.

Przełom na froncie? Liderzy Wielkiej Brytanii i Holandii o F-16 dla Ukrainy

Premierzy Wielkiej Brytanii i Holandii zgodzili się zbudować "międzynarodową koalicję", aby pomóc w zakupie myśliwców F-16 dla Ukrainy. Rishi Sunak i Mark Rutte zgadzają się co do potrzeby przekazania walczącej z Rosją Ukrainie myśliwców F-16 – ogłosił brytyjski rząd. Przypomnijmy, że Kijów upomina się o ten sprzęt od dawna.

Rzecznik Downing Street powiedział, że Sunak i Rutte "będą pracować nad budową międzynarodowej koalicji, aby zapewnić Ukrainie bojowe zdolności powietrzne, wspierając wszystko, od szkolenia po zakup myśliwców F-16"

"Premier powtórzył swoje przekonanie, że należne miejsce Ukrainy jest w NATO, a przywódcy zgodzili się co do tego, jak ważne jest, by sojusznicy zapewnili Ukrainie długoterminową pomoc w zakresie bezpieczeństwa, aby zagwarantować, że będzie ona w stanie powstrzymać przyszłe ataki" – podano.

Czytaj też:

Media: Tak Rosja chce opóźnić ukraińską ofensywęCzytaj też:

Szef wywiadu ujawnia: Ukraina prowadziła tajne negocjacje z Białorusią